Komplo Teorileri Gerçek Oluyor: DNA'nızı Havadan Bile Toplayabilirler!

Florida Üniversitesi'nde vahşi hayvan genetiği üzerinde çalışmalarını sürdüren David Duffy, oldukça ilginç bir veri elde etti. Deniz kaplumbağalarının arkalarında bıraktığı DNA'yı toplayan Duffy, alınan örnekler içerisinde insan DNA'sı olduğunu tespit etti.

eDNA adı verilen yöntemle su, hava ve gıdalardaki canlı DNA'sının tespiti, biyolojide sıklıkla kullanılan bir yöntem. Ancak tamamen rastgele bir şekilde, bir insana ait DNA'nın tespit edilmesi, kişisel güvenliğimiz için oldukça büyük bir tehdit olabilir.

Havadan DNA'nızı Toplayabilirler

eDNA yöntemi, uzun yıllardır biyolojinin çeşitli sahalarında aktif olarak kullanılıyordu. Hatta insanların da çevrelerinde kendi DNA'larına ait bir bulut olduğu çoktan saptanmıştı. Ancak bilim insanları bu arta kalan DNA'ların anlamlı bir sonuç elde edilemeyecek kadar bozulmuş olduğuna inanıyordu.

David Duffy'nin yaptığı keşfe göre durum tam tersini gösteriyor. Duffy; havadan, sudan veya yiyeceklerden toplanabilecek insan DNA'sı ile tam dizinim yapılabileceğini, aile ağacına dair bilgilerin elde edilebileceğini hatta bu verilerin genetik ıslah ve kimyasal üretimi gibi amaçlarla kullanılabileceğini söylüyor.

Başta kolluk kuvvetleri olmak üzere ülkelerin birçok kurumu, vatandaşların DNA'larını toplayarak çeşitli çalışmalarda bulunuyor, bazı davalar bu yolla kapatılabiliyor. Ancak yasalar çerçevesinde gerekmedikçe izin dışında DNA toplanması bir suç. Peki, DNA'nızın tehlikeli kişilerin eline geçmesi ne ile sonuçlanabilir?

Komplo Teorileri Gerçek Oluyor

Biyolojik silahlar, uzun yıllardır geleceğin kitle imha silahları olarak görülüyor. Buna göre birbirine düşman olan iki ülke, vatandaşların ağırlıklı DNA'larını toplayarak sadece bölge elde edilen veriler ışığında sadece bölge insanını etkileyen virüsleri laboratuvarda oluşturabilir ve milyonlarca insanın ölümüne yol açabilir.

Öte yandan DNA kalıntılarının toplanarak mahkemelerde sahte delillerin oluşturulması da mümkündür. Bilim insanlarına göre devletlerin gelecekte ortaya çıkabilecek sorunlara karşı şimdiden düzenlemeler yapması ve eDNA'ların hukuk dışı şekilde toplanmasının önüne geçmesi gerekiyor.