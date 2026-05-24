vivo'dan 7200 mAh Bataryalı Telefon Geliyor! AMOLED Ekran ve Dahası

vivo'nun yeni telefonu S60'a dair önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda telefonun yeni görüntüleri paylaşıldı. Böylece S60'ın hem renk seçenekleri hem de tasarımı belli oldu. Çok şık bir görünüme sahip telefon üç farklı renk seçeneği ile birlikte gelecek. Cihaz ayrıca güçlü işlemci ve yüksek batarya kapasitesiyle de dikkatleri üzerinde toplayacak.

vivo S60'ın Tasarımı Nasıl Olacak?

vivo S60'ın arka yüzeyinde dikdörtgen şeklinde bir modül bulunacak. Bu büyük modülün üzerinde kameralar ve LED flaş yer alacak. Arka yüzeyde vivo logosu da bulunacak. Cihazın yan tarafında ise güç ve ses butonları yer alacak. Telefonun renk seçenekleri arasında beyaz, siyah ve yeşil bulunacak. Bu arada serinin bir önceki modeli vivo S50'de kare şeklinde bir modül tercih edilmişti.

vivo S60'ın Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6,59 inç

6,59 inç Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz İşlemci: Snapdragon 8s Gen 3

Snapdragon 8s Gen 3 Batarya: 7.200 mAh

7.200 mAh Hızlı Şarj: 90W

90W Suya ve Toza Dayanıklılık: IP68 ve IP69 sertifikaları

IP68 ve IP69 sertifikaları İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı OriginOS 6

vivo S60'ın Ekran Özellikleri Nasıl Olacak?

6,59 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, AMOLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin bir önceki modeli vivo S50'de 6,59 inç ekran boyutu, 1260 x 2750 piksel çözünürlük, AMOLED ekran, 120Hz yenileme hızı ve 5000 nit parlaklık tercih edilmişti.

Önceki modelin ekran parlaklığı göz önnüde bulundurulduğunda yeni telefonda 5000 nit civarı bir parlaklık görebiliriz. Bu parlaklık, güneş ışığı altında bile ekranın rahatça görülebilmesini sağlıyor. Bu arada çok canlı renklere sahip bu ekran, siyahları tam anlamıyla siyah olarak gösteriyor. Yüksek yenileme hızı ise akıcı ekran deneyimi elde edilmesini sağlıyor. Örneğin menüler arasında gezerken bile bu hissediliyor. 120Hz, akıcı ekran deneyimi için yeterlidir.

vivo S60'ın Bataryası Kaç mAh Olacak?

vivo'nun yeni telefonu 7.200 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Cihaz bu yüksek kapasite sayesinde uzun pil ömrü sunacak. Cihaz ayrıca 90W hızlı şarj tekonlojisini destekleyecek. Bu arada vivo S50'de 6.500 mAh batarya kapasitesi ve 90W hızlı şarj teknolojisi tercih edilmişti. Dolayısıyla yeni telefon, önceki modele kıyasla daha yüksek bir kapasite ile birlikte gelecek.

vivo S60'ın İşlemcisi Nasıl Olacak?

S60'ta Qualcomm tarafından 4 nm üretim süreciyle geliştirilen Snapdragon 8s Gen 3 işlemcisi bulunacak. Bu işlemci Genshin Impact'i ortalama 49 FPS'te, PUBG Mobile'ı ortalama 84 FPS'te, Call of Duty Mobile'ı ortalama 89 FPS'te, Mobile Legends: Bang Bang'i ise ortalama 107 FPS'te çalıştırıyor. Dolayısıyla yeni telefonda mobil oyunlar sorunsuz oynanabilecek.

Söz konusu işlemci, Bu işlemci vivo S50, Realme GT 6, POCO F6 ve vivo V70 Elite dahil olmak üzere pek çok telefonda tercih edilmişti. Bu arada nm şeklinde kısaltılan nanometre, o işlemcinin içindeki transistörlerin birbirine olan uzaklığını ve boyutunu ifade ediyor. 4 nm bir işlemci, 6 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla hem daha verimli çalışıyor. Yani nm değeri ne kadar düşükse işlemci o kadar iyidir.

vivo S60 Ne Zaman Tanıtılacak?

vivo S60, 29 Mayıs 2026 tarihinde tanıtılacak. Tanıtımla birlikte telefonun tüm özellikleri ve fiyatı belli olacak. 16 GB RAM seçeneği, yüksek yenileme hızı ve yüksek batarya kapasitesi dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkan vivo S50, geçtiğimiz yılın aralık ayında tanıtılmıştı.

vivo S60 Türkiye'de Satılacak mı?

vivo S60'ın Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda vivo V60 Lite 5G, vivo X300, X300 Pro, vivo V70 ve vivo Y31 5G dahil olmak üzere vivo'nun pek çok telefonu satılıyor ancak vivo S50 satılmıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda vivo S60'ın Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin düşük olduğunu söylemek mümkün.

vivo S60'ın Fiyatı Ne Kadar Olacak?

vivo S50 için 2.999 yuan (20 bin 225 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. vivo S60'ın S50'den daha iyi özelliklere sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefon, 3.100 yuan (20.906 TL) fiyat etiketiyle satılabilir. Telefon Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 41 bin TL civarında olabilir. Konu ile ilgili açıklama yapılmadı. Dolayısıyla telefon farklı fiyat ile satışa sunulabilir.

Editörün Yorumu

Öncelikle suya dayanıklılığın oldukça önemli bir avantaj olduğunu düşünüyorum. Dışarıdayken beklenmedik bir anda yağmur yağmaya başladığında "telefonum su geçirecek mi" endişesi yaşanmayacak. Telefonun ayrıca yoğun kullanımda bile uzun pil ömrü sunacağını söyleyebilirim. Böylece telefonu gün içinde sık sık şarj etmeye gerek kalmayacak. Bu, özellikle seyahatlerde önemli bir avantaj sağlayacak.