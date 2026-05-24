165Hz Ekranlı Android Telefon Yolda! 9000 mAh Bataryası Var

iQOO yeni bir amiral gemisi modeli tanıtmaya hazırlanıyor. iQOO 16 olarak isimlendirilen telefonun kamera özellikleri ortaya çıktı. Cihazın arka yüzeyinde üç adet kamera bulunacak. Bu kameralar sayesinde kaliteli fotoğraflar ve videolar çekilebilecek. Telefon ayrıca yüksek yenileme hızı sayesinde akıcı ekran deneyimi sunacak.

iQOO 16'nın Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6,85 inç

Ekran Çözünürlüğü: 2K

Ekran Yenileme Hızı: 165Hz

İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro

Ana Kamera: 50 MP

Periskop Telefoto Kamera: Bulunacak.

Ultra Geniş Açılı Kamera: 50 MP

Batarya: 9.000 mAh

Suya ve Toza Dayanıklılık: IP68 ve IP69 sertifikaları

İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı OriginOS 6

iQOO 16'nın Kamera Özellikleri Neler Olacak?

iQOO'nun yeni telefonunda 50 megapiskel çözünürlüğünde ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve bir periskop telefoto kamera bulunacak. Bu arada periskop telefoto kamera sayesinde fotoğraf kalitesi bozulmadan yakınlaştırma yapılabiliyor. Ultra geniş açılı kamera ise mimari ve manzara çekimlerinde geniş alanları tek kareye sığdırabiliyor.

Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin bir önceki modeli iQOO 15'te ise 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde periskop kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 32 megapiksel çözünürlüğünde ön kamera tercih edilmişti. Bu göz önünde bulundurulduğunda yeni telefonun ön kamerası 32 megapiksel çözünürlüğünde olabilir.

iQOO 16'nın Ekran Özellikleri Nasıl Olacak?

6,85 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, 2K çözünürlük ve 165Hz yenileme hızı sunacak. Hz olarak kısaltılan Hertz, ekranın saniyede kaç kez yenilendiğini gösteriyor. Yüksek yenileme hızı sayesinde akıcı ekran deneyimi elde ediliyor. Örneğin web sayfalarında kaydırma yaparken ve menüler arasında gezerken bile bu hissediliyor. 165Hz, akıcı bir ekran deneyimi elde etmek için fazlasıyla yeterlidir.

Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin bir önceki modeli olan iQOO 15'te 6,85 inç ekran boyutu, 1440 x 3168 piksel çözünürlük, 144Hz yenileme hızı, AMOLED ekran, 6000 nit maksimum parlaklık mevcut. Bu göz önünde bulundurulduğunda yeni telefonda 6000 nit civarı bir parlaklık yer alabilir. Yüksek parlaklık sayesinde güneş ışığı altında bile ekran rahatça görülebiliyor.

iQOO 16'nın İşlemcisi Nasıl Olacak?

iQOO 16 gücünü Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro işlemcisinden alacak. Henüz tanıtılmayan bu işlemcinin 2 nm üretim süreciyle geliştirilmesi bekleniyor. Nm olarak kısaltılan nanometre, o işlemcinin içindeki transistörlerin birbirine olan uzaklığını ve boyutunu ifade ediyor. 2 nm bir işlemci, 4 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla hem daha verimli çalışıyor hem de daha yüksek performans sunuyor.

Serinin önceki modeli iQOO 15'te Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisi mevcut. Fikir vermesi açısından bu işlemci, Wuthering Waves ve Genshin Impact'i 60 FPS'te, PUBG Mobile ve Mobile Legends: Bang Bang'i ise 120 FPS'te çalıştırabiliyor. Snapdragon 8 Elite Gen 5'in oyun testleri göz önünde bulundurulduğunda yeni telefonda en iyi grafikli mobil oyunlar bile yüksek FPS değerleriyle oynanabilecek.

Sekiz çekirdeğe sahip Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisi, iQOO 15'in yanı sıra POCO F8 Ultra, OnePlus 15, Samsung Galaxy S26 Ultra, Xiaomi 17, Xiaomi 17 Ultra, Xiaomi 17 Pro ve Xiaomi 17 Pro Max dahil olmak üzere çok sayıda mobil cihazda da yer alıyor. İşlemcide 4.6 GHz hızında çalışan iki çekirdek ve 3.62 GHz hızında çalışan altı çekirdek bulunuyor.

iQOO 16 Ne Zaman Tanıtılacak?

iQOO 16'nın 2026 yılının aralık ayında tanıtılması bekleniyor. Yüksek batarya kapasitesi, 16 GB RAM seçeneği, güçlü işlemci ve yüksek şarj hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayan iQOO 15, 2025 yılının ekim ayında tanıtılmıştı.

iQOO 16 Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de şu anda iQOO'nun akıllı telefonları satılmıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda iQOO 16'nın da Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin oldukça düşük. iQOO 16'nın Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadığını belirtelim.

iQOO 16'nın Fiyatı Ne Kadar Olacak?

iQOO 16'nın 5000 yuan civarında bir fiyat ile satışa sunulması bekleniyor. Bu da güncel kur ile birlikte 33 bin 719 TL'ye denk geliyor. Telefon Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 65 bin TL civarında olabilir. Konuya dair açıklama yapılmadığını, bu sebepten dolayı telefonun farklı fiyat ile satışa sunulabileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

Mobil cihazda oyun oynamayı seven biri olarak iQOO 16'nın işlemcisi dikkatimi çekti. Telefonun çok kaliteli grafiklere sahip mobil oyunları bile kasma sorunu olmadan çalıştırabilecğeini düşünüyorum. Hatta video düzenleme gibi ağır işler de sorunsuz şekilde yapılabilecektir. Bu arada cihazın yüksek batarya kapasitesi sayesinde uzun pil ömrü sunacağını söyleyebilirim. Üçlü arka kamera sistemi ise kaliteli fotoğraflar ve videolar çekilebilmesini sağlayacaktır.