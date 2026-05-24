Samsung'un 16 GB RAM'li Yeni Telefonu Yolda! Özellikleri Sızdırıldı

Samsung, Galaxy Z Fold 8 isimli yeni bir katlanabilir telefon üzerinde çalışıyor. Bir sızıntı ile birlikte Galaxy Z Fold 8'in özellikleri ortaya çıktı. 12 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneğine sahip telefonda Qualcomm'un çok güçlü bir Snapdragon işlemcisi bulunacak. Cihaz ayrıca yüksek çözünürlüklü kamera ile birlikte gelecek.

Samsung Galaxy Z Fold 8'in Özellikleri Neler Olacak?

Ana Ekran Boyutu: 8 inç

8 inç Ana Ekran Teknolojisi: Dynamic AMOLED 2X

Dynamic AMOLED 2X Ana Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Parlaklığı: 2600 nit civarı

2600 nit civarı İkinci Ekran Boyutu: 6,5 inç

6,5 inç İkinci Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy

Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy RAM: 12 GB / 16 GB

12 GB / 16 GB Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB

256 GB / 512 GB / 1 TB Ana Kamera: 200 MP

200 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 50 MP

50 MP Telefoto Kamera: 10 MP

10 MP Ön Kamera: 10 MP

10 MP Batarya: 5.000 mAh

5.000 mAh Hızlı Şarj: 45W

45W Ağırlık: 210 gram civarı

210 gram civarı Kalınlık: Katlanmamış hâli 4,1 mm

Samsung Galaxy Z Fold 8'in Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Galaxy Z Fold 8'in ekranı 8 inç büyüklüğünde olacak. Telefon, Dynamic AMOLED 2X ekran üzerinde 2600 nit civarı parlaklık ve 120Hz yenileme hızı sunacak. 6,5 inç büyüklüğündeki ikinci ekranda da 120Hz yenileme hızı bulunacak. Bu arada Hz olarak kısaltılan Hertz, ekranın saniyede kaç kez yenilendiğini gösteriyor. Yani 120Hz yenileme hızına sahip telefon, görüntüyü saniyede 120 kez güncelliyor.

Hz değeri ne kadar yüksek olursa o kadar akıcı bir deneyim elde ediliyor. 120Hz, akıcı ekran deneyimi elde etmek için yeterlidir. 2600 nit parlaklık, güneş ışığı altında bile ekranın rahatça görülebilmesini sağlıyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin önceki modeli Samsung Galaxy Z Fold 7'de 8,0 inç ekran boyutu, 1968 x 2184 piksel çözünürlük, Dynamic LTPO AMOLED 2X ekran, 120Hz yenileme hızı, 2600 nit maksimum parlaklık ve 6,5 inç ikinci ekran boyutu tercih edilmişti.

Samsung Galaxy Z Fold 8'in İşlemcisi Nasıl Olacak?

Katlanabilir telefon gücünü Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy işlemcisinden alacak. For Galaxy sürümü, Samsung'un mobil cihazlarına özel olarak optimize edildi. İki sürüm arasında bazı farklar bulunuyor. For Galaxy sürümü, standart sürüme kıyasla daha yüksek frekans hızına sahip.

Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, CarX Street ve Genshin Impact'i ortalama 60 FPS'te, PUBG Mobile'ı ortalama 90 FPS'te, Call of Duty Mobile ve Asphalt Legends'ı ise ortalama 120 FPS'te çalıştırabiliyor. Dolayısıyla yeni telefonda mobil oyunlar sorunsuz oynanabilecek. For Galaxy sürümü daha önce Samsung Galaxy S26, Galaxy S26+ ve Galaxy S26 Ultra'da tercih edilmişti.

Samsung Galaxy Z Fold 8'in Kamera Özellikleri Neler Olacak?

Telefonun arka yüzeyinde 200 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 10 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kamera bulunacak. Ön yüzeyde ise 10 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alacak. Bu arada Telefoto kamera ise fotoğraf kalitesi bozulmadan yakınlaştırma yapılabilmesini sağlıyor.

Ultra geniş açılı kamera, mimari ve manzara çekimlerinde geniş alanları tek kareye sığdırabiliyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse Galaxy Z Fold 7'de 200 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 12 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 10 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kamera yer alıyor. Ön yüzeyde ise 10 megapiksel çözünürlüğünde kamera mevcut.

Samsung Galaxy Z Fold 8'in Batarayası Kaç mAh Olacak?

Samsung'un yeni telefonu, 5.000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Cihaz ayrıca 45W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin önceki modeli Galaxy Z Fold 7'de 4.400 mAh batarya kapasitesi ve 25W hızlı şarj teknolojisi tercih edilmişti. Dolayısıyla yeni telefon hem daha yüksek kapasiteye hem de daha yüksek şarj hızına sahip olacak.

Samsung Galaxy Z Fold 8 Ne Zaman Tanıtılacak?

Samsung Galaxy Z Fold 8'in 2026 yılının temmuz ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte katlanabilir telefonun tüm özellikleri, fiyat etiketi ve tasarımı belli olacak. Yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayan Galaxy Z Fold 7, 2025 yılının temmuz ayında tanıtılmıştı.

Samsung Galaxy Z Fold 8 Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de Galaxy Z Fold 7, Galaxy Z Flip 7 ve Galaxy S26 serisi dahil olmak üzere Samsung'un pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Galaxy Z Fold 8'in Türkiye'de satışa sunulması bekleniyor. Konu ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadığını belirtelim.

Samsung Galaxy Z Fold 8'in Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Galaxy Z Fold 7 için 101 bin 999 TL başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. Galaxy Z Fold 8'in önceki modelden daha güçlü donanıma sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefon 115 bin TL civarında bir fiyat ile satışa sunulabilir. Konuya dair açıklama yapılmadı. Dolayısıyla telefon farklı fiyat ile satılabilir.

Editörün Yorumu

Samsung Galaxy Z Fold 8'in özellikleri dikkatimi çekti. Bence bu telefon, oldukça iddialı bir katlanabilir telefon olacak. Telefonun çok kaliteli grafiklere sahip mobil oyunları bile kasma, donma veya takılma gibi bir problem olmadan çalıştırabileceğini söyleyebilirim. Bu arada Dynamic AMOLED 2X ekranda film izlemenin ve oyun oynamanın çok keyifli olduğunu belirteyim. Bunun nedeni ise bu ekranın çok canlı renklere sahip olması.