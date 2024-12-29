Yeni Dodge Charger, Avrupa ve Orta Doğu Pazarına Geliyor!

Araba tutkunlarının uzun yıllardır favorileri arasında yer alan Dodge Charger ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Stellantis, sevilen otomobilin yakın zamanda Avrupa ve Orta Doğu pazarında satışa sunulacağını duyurdu.

Bu gelişme ile aracın Türkiye'ye gelip gelmeyeceği sorusu da pek çok kişinin aklını kurcalamaya başladı. Ancak anlaşılan o ki bu sorunun henüz net bir cevabı yok.

Dodge Charger, 2025 Yılında Orta Doğu'ya Ayak Basacak

Yapılan resmi açıklamalara göre, Dodge Charger, 2025'in ikinci yarısında Avrupa ve Orta Doğu bölgesindeki pek çok ülkede tüketicilerin beğenisine sunulacak. Aracın söz konusu bölgeler içerisinde hangi ülkelerde satışa çıkacağı konusunda net bir bilgi vermeyen Stellantis, Türkiye ile ilgili de sessizliğini korudu.

Öte yandan aktarılanlara göre yeni otomobil, içten yanmalı ve elektrikli motorlara sahip pek çok farklı versiyonla Avrupa ve Orta Doğu'ya gelecek. Hem iki kapılı hem de dört kapılı Charger modellerinin de seçenekler arasında yer alacağını ancak tüm cihazların otomatik vitese sahip olacağı da iddia ediliyor.

Stellantis'in Dodge Charger'ı Avrupa ve Orta Doğu pazarına getirme fikri ile ilgili bildiklerimiz şimdilik bu kadar. Gelişmeler için takipte kalın!