Doğalgaza Zam Geldi: Yeni Tarifeler Açıklandı
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) kararıyla doğalgaz bağlantı ve hizmet bedellerine en düşük %43,65 oranında zam geldi.
Yeni yılda doğalgaz tarifelerine köklü bir zam yapıldı. En düşük oran %43,65, en yüksek oran ise %77,96 olarak belirlendi. Yeni tarifeler Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Doğalgaz Zamlı Fiyatları
2025 yılında geçerli olacak doğalgaz bağlantı ve hizmet bedelleri şu şekilde:
- Abone bağlantı bedeli: 6.154 TL (%77,96)
- İlave abone bağlantı bedeli: 5.353 TL/100 m² (%77,95)
- Ön ödemeli sayaç değişim bedeli: 1.630 TL (%47,11)
- G160, G250, G400 sayaç tipi bedeli: 1.572 TL/adet (%47,05)
- G40, G65, G100 sayaç tipi bedeli: 1.031 TL/adet (%47,07)
- Servis kutusu söküm bedeli: 1.384 TL (%47,07)
- Bağlantı kontrol ve onay bedeli (ilk 100 m): 3.471 TL (%47,07)
- G10, G16, G25 sayaç tipi bedeli: 519 TL/adet (%47,02)
- Kolon hattı işlem bedeli: 277 TL/proje (%47,34)
- G4, G6 sayaç tipi bedeli: 277 TL/adet (%47,34)
- Bağlantı kontrol ve onay bedeli (ilave 1 m): 22 TL/m (%46,66)
- Güvence bedeli (kombi): 3.035 TL/adet (%45,42)
- Güvence bedeli (soba ve merkezi sistem): 2.673 TL/konut veya BBS (%45,66)
- Güvence bedeli (şofben): 362 TL (%43,65)
- Güvence bedeli (ocak): 181 TL (%43,65)
- Sayaç açma kapama bedeli: 157 TL (%46,72)
- Ön proje işlem bedeli: 92 TL/proje (%46,03)
EPDK, doğalgaz dağıtım şirketlerinin bu yeni tarifeleri internet sitelerinde sürekli olarak paylaşmalarını zorunlu kıldı.
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