Doğalgaza Zam Geldi: Yeni Tarifeler Açıklandı

Yeni yılda doğalgaz tarifelerine köklü bir zam yapıldı. En düşük oran %43,65, en yüksek oran ise %77,96 olarak belirlendi. Yeni tarifeler Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Doğalgaz Zamlı Fiyatları

2025 yılında geçerli olacak doğalgaz bağlantı ve hizmet bedelleri şu şekilde:

Abone bağlantı bedeli: 6.154 TL (%77,96) İlave abone bağlantı bedeli: 5.353 TL/100 m² (%77,95) Ön ödemeli sayaç değişim bedeli: 1.630 TL (%47,11) G160, G250, G400 sayaç tipi bedeli: 1.572 TL/adet (%47,05) G40, G65, G100 sayaç tipi bedeli: 1.031 TL/adet (%47,07) Servis kutusu söküm bedeli: 1.384 TL (%47,07) Bağlantı kontrol ve onay bedeli (ilk 100 m): 3.471 TL (%47,07) G10, G16, G25 sayaç tipi bedeli: 519 TL/adet (%47,02) Kolon hattı işlem bedeli: 277 TL/proje (%47,34) G4, G6 sayaç tipi bedeli: 277 TL/adet (%47,34) Bağlantı kontrol ve onay bedeli (ilave 1 m): 22 TL/m (%46,66) Güvence bedeli (kombi): 3.035 TL/adet (%45,42) Güvence bedeli (soba ve merkezi sistem): 2.673 TL/konut veya BBS (%45,66) Güvence bedeli (şofben): 362 TL (%43,65) Güvence bedeli (ocak): 181 TL (%43,65) Sayaç açma kapama bedeli: 157 TL (%46,72) Ön proje işlem bedeli: 92 TL/proje (%46,03)

EPDK, doğalgaz dağıtım şirketlerinin bu yeni tarifeleri internet sitelerinde sürekli olarak paylaşmalarını zorunlu kıldı.