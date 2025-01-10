Doğu Dizisi 3. Sezon Ne Zaman?

Komedi türünün başarılı bir örneği olan Doğu dizisinin ikinci sezonu 2023 yılında izleyiciler ile buluştu. İkinci sezonu bitiren izleyiciler Doğu 3. sezon ne zaman yayınlanacak sorusunun yanıtını merak ediyor.

2021 yılında yayınlanmaya başlayan Doğu, ilk bölümüyle beraber çok beğenilerek en iyi komedi dizileri arasında yerini aldı. Peki, Doğu yeni sezon tarihi belli oldu mu?

Doğu 3. Sezon Ne Zaman Çıkacak?

Doğu dizisinin yeni sezonu 31 Ocak 2025 tarihinden itibaren yayınlanmaya başlayacak. Üçüncü sezonun sekiz adet bölümden oluşması bekleniyor.

Doğu 3. Sezon Fragmanı

Doğu Oyuncuları ve Karakterleri

Doğu Demirkol (Doğu)

(Doğu) Evliya Aykan (Özgür)

(Özgür) Banu Fotocan (Zerrin)

(Zerrin) Kubilay Tunçer (Orhan)

(Orhan) Ege Kökenli (Zeynep)

(Zeynep) Burcu Kotil (Kübra)

(Kübra) Yağmur Gülveren (Büşra)

Doğu dizisinin oyuncuları arasında Doğu Demirkol, Evliya Aykan, Banu Fotocan, Kubilay Tunçer ve daha pek çok isim yer alıyor. Dizide Doğu Demirkol "Doğu" karakterini, Evliya Aykan ise "Özgür" karakterini canlandırıyor.

Doğu Konusu

Doğu dizisi, Doğu Demirkol'un hikâyesini konu alıyor. Dizide komedyen olma hayalini gerçekleştirmek için çabalayan Doğu'nun maceralarına tanık oluyoruz.

Doğu Nereden ve Nasıl İzlenir?

Doğu dizisini Gain üzerinden izleyebilirsiniz. Gain aboneliği alarak platformun kütüphanesinde yer alan içeriklere ulaşabilirsiniz.

Doğu dizisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce en güzel bölüm hangisiydi? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.