Yeni MacBook Pro Ekranıyla Sevindirirken Fiyatıyla da Üzecek!

ABD merkezli teknoloji devi Apple, M5 işlemcili yeni ürünlerini henüz geçtiğimiz günlerde tanıtmış olsa da şirketin gelecek modellerine dair söylentiler ardı arkası kesilmiyor. Halihazırda M5 MacBook Pro pek çok kişinin beğenisini kazanmışken, Apple'ın bir sonraki nesil dizüstü bilgisayarıyla devrim niteliğinde bir yeniliğe imza atacağı konuşuluyor.

Söylentilere göre Apple, dokunmatik OLED ekranlı MacBook Pro modeli için yürüttüğü çalışmalarını hızlandırdı. Bu gelişme ile birlikte cihazın çıkış tarihi için yapılan tahminler de yeniden güncellendi. İşte detaylar!

Dokunmatik Ekranlı OLED MacBook Pro Ne Zaman Çıkacak?

Apple'a yakınlığı ile bilinen analistlere göre, ilk OLED ekranlı MacBook Pro modeli 2026 yılının sonunda veya 2027 yılının başında tanıtılacak. Bu tarihler cihazın ayrı bir model olmaktansa direkt olarak M6 işlemci serili Mac ailesine dahil olacağı ihtimalini güçlendiriyor.

Bunun yanı sıra yeni dizüstü bilgisayardaki tek önemli yeniliğin OLED teknolojisi olmayacağı da konuşuluyor. Söylentilere göre M6 MacBook Pro aynı zamanda dokunmatik ekran özelliğine de sahip olacak. Öte yandan söz konusu model yine de klasik klavye ve trackpad ikilisi ile birlikte gelerek bilgisayar formunu koruyacak.

Ek olarak tasarım alanında da bazı kritik değişiklilerle karşılaşabiliriz. Zira yeni cihaz ile birlikte çentik tasarımına veda edileceği ve ön tarafta tek bir kamera deliği tercih edileceği söyleniyor. Ayrıca, bilgisayarın daha ince ve hafif bir gövdeye de sahip olacağı belirtiliyor.

Yeniliklerle Birlikte Fiyatlar da Yükselecek

Analistlere göre bu denli büyük teknolojik geliştirmeler ne yazık ki fiyat etiketlerini de yukarı taşıyacak. Şu anda son nesil MacBook Pro modelinin 14 inç modelin 1.999 dolardan, 16 inç modelin ise 2.499 dolardan başlayan fiyatlarla satıldığı düşünüldüğünde, dokunmatik OLED ekranlı yeni modellerin 3000 dolar seviyesine yakınlaşacağı tahmin ediliyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Apple'ın yeni bilgisayarı fiyatını hak eden özelliklerle donatılacak mı? Yorumlarda buluşalım.