Apple MacBook Modellerine Zam Geldi: Yeni Fiyatlar Açıklandı

Apple, Türkiye pazarında Mac modellerine yönelik yeni bir fiyat güncellemesine gitti. Şirket, M5 MacBook Pro tanıtımının ardından tüm Mac ürün grubundaki fiyat etiketlerini revize etti. İşte konuyla ilgili detaylar...

Apple Mac Fiyatlarını Yeniden Düzenledi: Zam Sonrası Yeni Liste!

Yeni M5 MacBook Pro’nun duyurulmasıyla birlikte Apple Mac ailesinin tamamında fiyatları güncelledi. MacBook Air, MacBook Pro, iMac, Mac mini ve Mac Studio modellerinin tamamı yeni etiketlerle satışa çıktı. En dikkat çeken değişiklik ise M4 işlemcili MacBook Air’in 49 bin 999 TL’den 57 bin 999 TL’ye yükselmesi oldu.

M5 işlemcili MacBook Pro modeli ise teknik olarak önemli bir sıçrama getiriyor. Yeni çip yapay zeka işlemlerini hızlandırırken, enerji verimliliğini koruyor. Gelişmiş Neural Engine birimi, artırılmış bellek bant genişliği ve 24 saatlik pil ömrüyle cihazın üretim maliyetleri de yükseldi. Bu fark doğrudan fiyatlara yansıdı.

Zam yalnızca dizüstü modellerle sınırlı değil. Masaüstü tarafında iMac, Mac mini ve Mac Studio da yeni fiyatlarla satışa çıktı. iMac’in başlangıç fiyatı 72 bin 999 TL’ye, Mac mini’ninki 36 bin 999 TL’ye, Mac Studio’nunki ise 118 bin 999 TL’ye ulaştı.

Güncelleme oranı modeller arasında yüzde 15 ile yüzde 20 arasında değişiyor. Apple fiyatların küresel maliyet artışları ve yeni çip teknolojisinin üretim sürecine dahil edilmesiyle belirlendiğini açıkladı. Şirket Türkiye fiyatlarını da bu paralelde yeniden yapılandırdı.

Güncel Apple Mac Fiyat Listesi (Ekim 2025)