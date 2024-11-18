Dolandırıcıları "Dolandıran" Yapay Zekalı Nine Daisy!

Teknolojinin hızla ilerlemesiyle birlikte yapay zeka hayatımıza pek çok yenilik getiriyor. Bu yeniliklerden biri, İngiliz telekom şirketi Virgin Media O2'nin geliştirdiği yapay zekalı "nine" Daisy oldu. Daisy, telefon dolandırıcılarını uzun hikayeler ve karmaşık bilgilerle oyalayarak dolandırıcıların yer tespiti için yetkililere zaman kazandırıyor. Hiçbir şeyden haberi olmayan dolandırıcılar ise yeni bir "keriz" bulduklarını düşünerek bu ağa takılıyor.

Daisy, Dolandırıcılarla Uzun Sohbetler Ediyor

Virgin Media O2, Daisy'yi "dolandırıcı ilişkileri uzmanı" olarak tanımlıyor. Daisy, dolandırıcılarla telefonda uzun sohbetler yaparak, onları 40 dakikaya kadar hatta tutabiliyor. Ailesiyle ilgili hikayeler anlatıyor, örgü örme tutkusundan bahsediyor ve gerektiğinde yanlış banka bilgileri vererek dolandırıcıları yanıltıyor.

Yapay Zeka, Kolluk Kuvvetlerine Destek Sağlıyor

Daisy'nin ana amacı, dolandırıcıların zamanını ve kaynaklarını boşa harcarken, aynı zamanda yetkililere yararlı bilgiler sunmak. Virgin Media O2'nin Direktörü Murray MacKenzie, müşterilerini güvende tutmak için dolandırıcılığı önleyici teknolojilere yatırım yapmaya kararlı olduklarını belirtiyor. Daisy sayesinde, dolandırıcılar kendi oyunlarında alt edilerek daha güvenli bir ortam oluşturulması hedefleniyor.