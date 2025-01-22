Trump, TikTok'u Satın Alması Konusunda Elon Musk'ı Yüreklendirdi

Oracle'ın kurucusu Larry Ellison, SoftBank CEO'su Masa Son ve OpenAI CEO'su Sam Altman ile birlikte basın toplantısı düzenleyen ABD Başkanı Donald Trump, ana konusu, 500 milyar dolarlık yapay zeka altyapı yatırımı olan toplantıda TikTok konusu da gündeme getirdi.

Trump şöyle bir yorum yaptı:

Larry, hadi medya önünde pazarlık yapalım. Söylemek istediğim şu: Birisi TikTok’u satın alsın ve yarısını Amerika Birleşik Devletleri'ne versin. Yarısını bize verin, biz de size gerekli izni verelim. Ve harika bir ortakları olur: Amerika Birleşik Devletleri.

Elon Musk'ın Almasını Destekledi

TikTok, geçmişte de birçok kez ABD'nin gündemine gelmişti. Trump yönetimi, ulusal güvenlik endişeleri nedeniyle uygulamanın yasaklanmasını veya Amerikan şirketleri tarafından satın alınmasını sık sık gündeme getirmişti.

Şimdi ise ABD milyarderleri, TikTok'u satın almak için sırada. Aday olarak Elon Musk var ve Trump açıkça kendisini bu konuda desteklediğini söyledi.

İkinci sırada ise Larry Ellison var. Trump, bu iki ismin TikTok'u satın almasını açık açık destekledi ve şu yorumu yaptı:

Eğer biz size izin vermezsek hiç değeriniz olmaz ama yarısını bize verirseniz milyarlarca dolar değeriniz olur. Bence bu gayet iyi bir anlaşma. Bizim vereceğimiz izinle mümkün olacak bir şey bu. O yüzden çok makul.

Öte yandan geçtiğimiz gün açıklama yapan içerik üreticisi MrBeast'in de teklif verdiği biliniyor. Sizce hangisi TikTok'u satın alacak: MrBeast, Elon Musk veya Larry Ellison?