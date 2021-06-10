Donald Trump: Facebook'u Yasaklamalıydım ama Zuckerberg Aramıştı

Eski Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Facebook hakkında yeni bir açıklamada bulundu.

Trump, geçtiğimiz günlerde Nijerya Başkanı Muhammed Buhari'nin Twitter'dan yasaklanması üzerinde sosyal medya platformunun ülkede yasaklanmasına ilişkin kendi görüşlerini paylaşırken kendisinin de zamanında Facebook'u yasaklaması gerektiğini ancak Facebook CEO'su Mark Zuckerberg'ün onu çok sık aradığı için sosyal medya platformunu yasaklamadığına işaret etti.

Donald Trump Facebook CEO'su Zuckerberg Hakkında Ne Dedi?

Nijerya Başkanı Muhammed Buhari, geçtiğimiz günlerde dünyanın en büyük sosyal medya platformlarından biri olan Twitter'dan yasaklanmış ve bunun üzerine sosyal medya platformu tüm ülkede yasaklanmıştı.

Bir hükümet yetkilisi, Twitter platformunun Nijerya'daki varlığını "çok, çok şüpheli" olarak nitelendirmişti. Bunun üzerine hükümet tarafından yeni bir karar alınmıştı.

Alınan bu kararla beraber milyonlarca Nijeryalı tarafından kullanılan sosyal medya platformu Twitter ülkede yasaklanmıştı. Enformasyon Bakanlığı, Twitter'ın erişime kapatıldığına ilişkin duyuruyu ise Twitter'dan paylaşmıştı.

Bakan, Twitter'da paylaşmış olduğu tweette sosyal medya platformunun ülkede engellenmesinin nedeninin "platformun Nijerya'nın kurumsal varlığını baltalayabilecek faaliyetler için kullanılması" olduğunu söylemişti.

Amerika Birleşik Devletleri'nin 45. başkanı olan Donald Trump, Buhari'nin yasaklanması üzerine atılan adıma ilişkin kendi görüşlerini paylaştı. Eski ABD Başkanı, görüşlerini paylaştığı açıklamada aynı zamanda Facebook'a da değindi.

DonaldJTrump sitesinde yayımlanan açıklamada, "Başkanlarını yasakladığı için Twitter'ı yasaklama kararı alan Nijerya ülkesine tebriklerimizi iletiyoruz. Daha fazla ülkenin özgürce konuşmaya izin vermediği için Facebook ve Twitter'ı yasaklaması gerekiyor ki bütün sesler duyulabilsin" ifadelerine yer verildi.

Trump'ın yaptığı açıklamada ayrıca Facebook'a da değinildi. Eski ABD Başkanı, Facebook CEO'su ile ilgili açıklamasında şu sözlere yer verildi:

"Belki de benim de başkanken bunu yapmam lazımdı ama Zuckerberg beni arayıp ne kadar harika olduğumu söyledi ve akşam yemeği için Beyaz Saray'a gelip durdu."

Trump'ın Facebook Yasağı Ne Zaman Sona Erecek?

Facebook tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada Donald Trump'ın şirkete bağlı sosyal medya platformlarındaki hesaplarının tam iki yıl süre ile sınırlı olmak üzere yasaklı kalacağını duyurdu. Trump'ın hesabının isyanın hemen ertesi gününde yasaklandığı için iki yıllık yasağın 7 Ocak 2023'e kadar devam edeceği belirtildi.