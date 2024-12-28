TikTok ABD’de Yasaklanmaktan Donald Trump Sayesinde Kurtulabilir

Bir süredir ABD'de kalma savaşı veren TikTok'a kritik bir noktadan "yardım eli" uzandı. Başkanlık görevine dönmeye hazırlanan Donald Trump, TikTok’un kaderini değiştirebilir gibi görünüyor.

TikTok’un ABD’de yasaklanma tehlikesiyle burun buruna geldiği bir dönemde, ilginç bir şekilde Donald Trump, olaya el atmaya karar verdi. Peki TikTok neden yasaklanıyor?

Şöyle ki, mevcut yasa; TikTok’un sahibi Çinli ByteDance’in uygulamayı 19 Ocak 2025’e kadar bir Amerikan şirketine satmasını şart koşuyor. Yoksa TikTok, ABD genelinde yasaklanacak.

Bu yasa, Nisan ayında Başkan Joe Biden tarafından imzalanmıştı ve ulusal güvenlik kaygılarını gerekçe gösteriyordu ama Trump, mahkemeye başvurarak bu tarihin ertelenmesini talep etti.

Trump Anlaşmak İstiyor

Trump’ın avukatı D. John Sauer, yasa hakkında Trump’ın bir görüş belirtmediğini, yalnızca süreci durdurup siyasi bir çözüm ya da anlaşma zemini aramak istediğini ifade etti. Sauer şöyle diyor:

Başkan Trump, bu anlaşmazlığın temel hukuki gerekçelerine bir pozisyon almıyor. Ancak mahkemenin, bu davanın esaslarını değerlendirirken yasayı durdurmasını ve böylece Başkan Trump’ın yeni yönetimine bu sorunu siyasi yollarla çözme fırsatı vermesini saygıyla talep ediyor.

Yani Trump, “Bir durun, ben hallederim,” diyerek mahkemeden süre istiyor desek yeridir. Eski başkan, yasaklama yerine bir uzlaşma yolu bulmak istiyor gibi görünüyor. Hatta iddialara göre, TikTok CEO’su Shou Zi Chew ile bir araya gelip olumlu bir görüşme bile yapmış.

Trump’ın bu tavrı, onun geçmişte TikTok’u yasaklama girişimleriyle taban tabana zıt olsa da popüler uygulamanın ABD’deki varlığını onun sayesinde kurtulma ihtimali var. Oldukça manidar. Siz ne dersiniz? Trump TikTok’un kurtarıcısı olur mu?

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