Donald Trump'ın Telefonu Parçalarına Ayrıldı: İç Tasarımı Başka Bir Modelin Tam Kopyası!

Donald Trump'ın çıkışı fazlasıyla çalkantılı olan Trump Mobile T1 Phone ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Akıllı telefon kısa süre önce parçalarına ayrıldı. Bu gelişme cihazın başka bir modelin tam anlamıyla kopyası olduğunu ortaya koyuyor. İşte merak edilen detaylar!

Trump Mobile T1 Phone Hangi Telefonun Kopyası?

Trump T1 Phone'un satışlarının yavaş yavaş başlamasıyla birlikte telefonla ilgili bazı yeni detaylar da ortaya çıkıyor. Bu kapsamda iFixit ve NBC News Donald Trump'ın yeni telefonunu kapsamlı bir incelemeye aldı. Yapılan incelemelere göre modelin iç tasarımı 2024 yılında piyasaya çıkan HTC U24 Pro'nun neredeyse birebir kopyası.

Bunu biraz daha açacak olursak Trump Mobile T1 Phone'un dış tasarımı HTC U24 Pro'dan farklı. Ancak içini açınca işler değişiyor. Hatta iFixit, Trump Mobile T1 Phone'un arka pil kapağını söktüğünde hemen yanına bir de HTC U24 Pro koyuyor. Bu kapsamda cihazın da iç tasarımının tamamen aynı olduğunu söylemek mümkün. Hatta kamera, batarya ve şarj portunu bir kenara bırakalım, kabloların yerleşimi bile tamamen aynı.

Trump Mobile T1 Phone sadece iç tasarımıyla değil, teknik özellikleriyle de HTC U24 Pro'ya fazlasıyla benziyor.

Tabii bu durum cihazın üretiminin nerede yapıldığına dair soru işaretlerini de beraberinde getiriyor. Hatırlanacağı üzere akıllı telefonun tanıtımında ABD'de üretileceğine dair ifadeler kullanılmıştı. Ancak sonrasında bu açıklamalar üretimin başka bir ülkede olacağı ve sadece montajın ABD'de yapılacağı şeklinde değişmişti. Yani burada çelişkili ifadelerin söz konusu olduğunu belirtelim.

Trump Mobile T1 Phone'u Hangi Şirket Üretmiş Olabilir?

Trump Mobile T1 Phone'un geliştirme süreci dışa kapalı bir şekilde gerçekleşti. Bu nedenle akıllı telefonun hangi şirket tarafından üretildiği bilinmiyor. Burada HTC'nin söz konusu modeli ürettiği iddia ediliyor. Trump'ın telefonunun Tayvanlı markanın 2024'te piyasaya sürdüğü U24 Pro'nun neredeyse aynısı olması da bu iddiaları destekler nitelikte. Ancak şirketin mobil bölümünü yıllar önce Google'a devrettiğini biliyoruz.

HTC, son yıllarda sınırlı sayıda pazarda çok az sayıda telefon piyasaya sürüyor. Bu nedenle Donald Trump için bir telefon üretme ihtimali oldukça düşük.

Buradaki en olası senaryo HTC'nin zamanında Çinli bir üreticiyle çalışmış olması. HTC, U24 Pro'nun iç tasarımını bu üreticiye yaptırıp ardından kendi markası altında satışa sunmuş olabilir. Bu tür durumlarda tasarım mülkiyeti genellikle HTC'ye değil, üretici şirkete ait oluyor. Trump'ın telefonu da aynı şirket tarafından üretilmiş ve aynı iç tasarımı kullanmış gibi görünüyor. Tabii bunların tahmine dayalı bilgiler olduğunu belirtelim. Yani herhangi bir resmi geçerliliği yok.

Trump Mobile T1 Özellikleri Neler?

Ekran: 6.8 inç AMOLED, 120 Hz yenileme hızı

6.8 inç AMOLED, 120 Hz yenileme hızı İşlemci: Bilinmiyor

Bilinmiyor RAM: 12 GB RAM

12 GB RAM Depolama: 256 GB

256 GB Ana Kamera: 50 megapiksel + 2 MP derinlik sensörü + 2 MP makro lens

50 megapiksel + 2 MP derinlik sensörü + 2 MP makro lens Ön Kamera: 16 megapiksel ön kamera

16 megapiksel ön kamera Batarya: 5000 mAh, 20W hızlı şarj desteği

5000 mAh, 20W hızlı şarj desteği Güvenlik: Ekran içi parmak izi sensörü + Yapay zeka destekli yüz tanıma

Ekran içi parmak izi sensörü + Yapay zeka destekli yüz tanıma Bağlantı: USB Type-C

USB Type-C İşletim Sistemi: Android 15

Editörün Yorumu

Trump Mobile T1 Phone ile ilgili şahsi düşüncem olumsuz diyebilirim. ABD Başkanı Donald Trump'ın ismine sahip bir modelin daha farklı bir tasarımla ve daha güçlü özelliklerle gelmesini beklerdim. Üstelik esinlendiği HTC U24 Pro da 2024 yılında çıkış yaptı. Yani tam iki sene önce piyasaya sürülmüş ve güncelliğini kaybetmiş bir cihaz diye düşünüyorum.