Donald Trump Twitter hesabı süresiz olarak kapatıldı. Twitter'ın resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklama ile birlikte halihazırdaki ABD Başkanının resmi Twitter hesabı, şiddete teşvik eden paylaşımlarını sürdürmesi sebebi ile süresiz olarak donduruldu.

Sosyal medya platformları ve Doanld Trump arasındaki mücadele, 2020 ABD Başkanlık Seçimleri ile başlamıştı. Özellikle Twitter, Trump tarafından paylaşılan neredeyse her gönderiyi, "yanlış bilgi içerebilir" etiketi ile etiketlemeye başlamıştı. Yaşanan sert tartışmaların ardından bu akıma Facebook ve Google gibi dev şirketler de dahil olmuşlar, benzer uygulamaları devreye koymuşlardı.

Trump ve ekibi tarafından paylaşılan neredeyse her gönderi ya da video, başka mecralar tarafından etiketlenmeye başlanmış hatta kimi zaman erişimleri engellenmişti. Son olarak seçim sürecine şaibe karıştığını dile getirmeye başlayan Trump'ın bu söylemlerinin ardından, istinasız tüm gönderileri benzer şekilde engellenmişti.

ABD için bardağı taşıran son damla ise 6 Ocak günü yaşandı. Joe Biden'ın başkanlığı kazandığının resmi olarak tescilleneceği meclis oturumu sırasında Donald Trump destekçileri meclisi ele geçirmişlerdi. ABD tarihinde ilk defa böylesine bir olay meydana gelmiş ve "demokrasinin beşiği" olarak adlandırılan ülkede seçim sonuçları engellenmeye çalışılmıştı.

Donald Trump Twitter Hesabı Süresiz Askıya Alındı

Göstericilerin meclisi ele geçirmeye çalıştıkları sırada Donald Trump bir video yayınlayarak, gösteriye katılanları "değerli" olarak nitelendirmişti. Eve dön çağrısının yapıldığı video, yayınlanmasının üzerinden birkaç saat geçmişken yine Twitter tarafından silinmişti.

Meclisin ele geçirilmesi birçok ABD vatandaşı tarafından "vatan hainliği" olarak adlandırılırken, Donald Trump'ın yaşanan olaylara çanak tuttuğu ve sonrasında yayınladığı video ile olayları alevlendirdiği konuşulmaya başlanmıştı. Hatta bazı Demokrat Partili senatörler, Trump'ın göstericileri meclis önüne davet etmesini "isyana teşvik" olarak gördüklerini ve bu sebeple suç duyurusunda bulunacaklarını aktarmışlardı.

Tüm bu yaşananların ardından Facebook, Google ve Twitter bir açıklama yayınlayarak, böylesine olayların tekrarlanmaması adına Donald Trump'ın hesabından paylaşım yapılmasını 21 Ocak, yani başkanlık devir teslim gününe kadar engelleyeceklerini dile getirmişlerdi. ABD'de çokça kullanılan bir başka sosyal medya platformu Reddit ise Trump ile ilgili başlık açılmasını engellediğini açıklamıştı.

Twitter, daha fazla bekleyemediğinden olacak, hesabı tamamen askıya aldı. Resmi Twitter internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada şu detaylara yer verildi: "@realDonaldTrump hesabını yakından incelediğimizde, son zamanlarda bu hesaptan yapılan paylaşımları şiddete teşvik ettiğini ya da dışarıdan şiddete teşvik edici göründüğünü tespit ettik. Çarşamba günü yaşanan korkunç olaylardan sonra Twitter kullanıcı sözleşmesi üzerinde değişikliğe gittik ve bu gibi olaylara sebebiyet verebilecek paylaşımların sahipleri hakkında yeni kurallar ekledik."

Özellikle başkan tarafından yapılan 8 Ocak tarihli paylaşımda insanların meclis önüne davet edildiklerinin altı çizilirken, bu davetin Twitter kurallarını ihlal ettiğinin altı çizildi. Bu sebeple Donald Trump'ın hesabının tamamen Twitter üzerinden kaldırıldığı bilgisi paylaşıldı.