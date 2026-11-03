Dongfeng, 6 Dakikada Dolan CATL Bataryasını İlk Kullanmak İstiyor

Dongfeng, CATL'in yaklaşık 6 dakikada dolan üçüncü nesil Shenxing bataryasını ilk kullanan otomobil üreticisi olmak istiyor. Çinli iş gazetesi 21st Century Business Herald'a göre iki şirket 2026'nın ikinci çeyreğinden beri görüşüyor. Dongfeng de CATL de pazarlıkla ilgili açıklama yapmadı.

Shenxing Bataryası Ne Kadar Hızlı Doluyor

Dünyanın en büyük batarya üreticisi CATL, üçüncü nesil Shenxing'i 21 Nisan 2026'da Pekin'de tanıttı. Şirketin verilerine göre batarya %10'dan %35'e 1 dakikada, %80'e ise 3 dakika 44 saniyede doluyor. %98 doluluğa ulaşmak 6 dakika 27 saniye sürüyor.

Soğuk havada süre uzuyor. Eksi 30 derecede %20'den %98'e dolum yaklaşık 9 dakika sürüyor. CATL, bataryanın 1.000 tam şarj döngüsünden sonra kapasitesinin %90'ından fazlasını koruduğunu söylüyor. Bu rakamların hepsi bağımsız testlerden değil, CATL'in kendi ölçümlerinden geliyor.

Shenxing, lityum demir fosfat (LFP) kimyasıyla üretiliyor. Rakip BYD'nin Mart 2026'da tanıttığı ikinci nesil Blade bataryası ise %10'dan %97'ye 9 dakikada doluyor. CATL'in verileri doğruysa yeni Shenxing bu süreyi yaklaşık 2,5 dakika kısaltıyor.

Dongfeng Neden İlk Olmak İstiyor

Gazete haberini adını vermediği birden fazla kaynağa dayandırıyor. Habere göre Dongfeng, CATL ile ortak bir girişim kurmayı planlıyor. Dongfeng bu yolla bataryayı ilk kullanmayı ve tedarik güvencesi almayı hedefliyor. Bataryayı ilk kullanacak şirket olarak daha önce Chery ve aynı gruptaki Exeed markasının adı geçmişti.

CATL bu iddiaları yanıtlamadı. Şirketin binek otomobil teknolojilerinden sorumlu yöneticisi Gao Huan, bataryanın 2026'nın son çeyreğinde otomobillere gelmesini beklediklerini Nisan 2026'da söylemişti. İlk modelin hangisi olacağı henüz belli değil.

Dongfeng ve CATL Anlaşmasının Kapsamı

Dongfeng ve CATL, 29 Ekim 2026'da stratejik bir iş birliği anlaşması imzaladı. Anlaşma hızlı şarj, batarya değiştirme ve yurt dışı satış sonrası hizmetleri kapsıyor. İki şirketin geliştireceği 10C ve üzeri şarj ürünleri önce Voyah, M-Hero ve Epicland markalarında kullanılacak. 10C, bataryanın teorik olarak 6 dakikada dolabildiği şarj hızını ifade ediyor.

CATL, Shenxing'i batarya değiştirme istasyonlarında da kullanmayı planlıyor. Binek otomobiller için kurulan Choco-Swap ve ağır vasıtalar için kurulan QIJI ağları bu plana dahil. Bu istasyonlar hem batarya değişimi hem de hızlı şarj için kullanılacak.

Türkiye İçin Ne Anlama Geliyor

Yeni Shenxing'in Türkiye'de satılan bir modelde kullanılıp kullanılmayacağı açıklanmadı. Anlaşmada adı geçen Voyah, Dongfeng'in markalarından biri ve Türkiye'de Marcar temsilciliğiyle satılıyor. Voyah, Ocak 2026'da Türkiye'de üretim yapmayı değerlendirdiğini açıklamıştı. Marka Ağustos 2026'da da elektrikli Passion S modelini tanıttı.

Editörün Yorumu

Bu yarış bana göre şarj süresinin artık menzil kadar önemli bir satış kozu olduğunu gösteriyor. Dongfeng'in ortak girişim karşılığında öncelik istediği doğruysa, bu hızı rakiplerinden önce sunmayı çok önemsiyor demektir. Voyah'ın Türkiye'de satılan bir modelinde bu bataryayı görmek isterim, ama böyle bir plan henüz yok. Unutmayın, pazarlık bilgisi tek bir gazeteye, şarj süreleri ise CATL'in kendi ölçümlerine dayanıyor.