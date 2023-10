Her Çığlık Attığınızda Yeniden Başlamaya Zorlayan DON'T SCREAM Duyuruldu!

Yeni bir bağımsız korku oyunu olan DON'T SCREAM, her çığlık attığınızda size oyunu baştan oynamaya zorluyor.

Eğer korku oyunlarından hoşlanan ve denenmemişi denemeyi seven oyunculardaysanız DON'T SCREAM size aradığınız şeyi verebilir.

2021 yılında çıkan Before Your Eyes, web kameranızı benzersiz bir şekilde kullanarak geliştirilmiş ve her göz kırptığınızda oyunda bir dizi etkilere neden olmuştu. Şimdi ise benzer bir teknolojiyi kullanan bağımsız bir oyun karşımızda.

Sesinizi almak için mikrofonunuzu kullanan DON'T SCREAM, size öngörülemeyen anlarda korkuyla yüzleştiriyor ve adından da anlaşılabileceği üzere çığlık atmamanızı istiyor.

DON'T SCREAM Fragmanı

DON’T SCREAM isimli korku oyununda çığlık atarsanız oyuna en baştan başlıyorsunuz 😅pic.twitter.com/pT9GXK7Mc2 — Tamindir.com (@Tamindir) October 16, 2023

Tamamı Unreal Engine 5 ile işlenen ve 90'ların video kameralarından esinlenen oyunda "gizemli Pineview Ormanı"nı 18 dakika boyunca hiç ses çıkarmadan keşfetmeniz isteniyor ancak zaman yalnızca siz hareket ettiğinizde ilerliyor, bu nedenle 18 dakika boyunca boş boş duramıyorsunuz.

Mikrofonunuz seçtiğiniz zorluğa bağlı olarak kalibre edilebiliyor. Ayrıca oyun, düzinelerce "dinamik korku" içerdiğini ve her oyunun benzersiz bir deneyim sunduğunu iddia ediyor.

Oyun şu anda erken erişimde ve planlanan çıkış tarihi ise 2023 olarak görünüyor. Oyunun Steam sayfasına da aşağıdan ulaşmanız mümkün.

Peki siz bu korku oyunu ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.