AMOLED Ekranlı Akıllı Saat Tanıtıldı! 18 Günlük Pil Ömrü Sunuyor

Doogee Anywise W1 tanıtıldı. Anywise W1 Pro'nun daha uygun fiyatlı modeli olan akıllı saat, şık tasarımı ile tüm gözleri üzerinde topluyor. Cihaz, kullanıcıların sağlık takibi yapmasına imkân tanıyan özellikler de dahil olmak üzere çok geniş bir özellik yelpazesi ile birlikte geliyor.

Doogee Anywise W1 Özellikleri

Doogee Anywise W1 Pro'nun alt modeli olarak piyasaya sürülen Doogee Anywise W1, 256 GB depolama sunuyor. Bu, 2 GB dahili depolama sunan Pro modelinden 8 kat daha az depolama alanına sahip olduğu anlamına geliyor. Bu aynı zamanda önemli bir dezavantajın da söz konusu olduğunu gösteriyor.

Çevrim dışı harita uygulamalarının çalışabilmesi için harita verilerinin cihazda tutulmasına ihtiyaç duyulur. Bir şehrin harita verisi genellikle çok yüksek boyutlu olur. 256 MB'lık depolama alanının temel uygulamaların hâlihazırda kapladığı alandan dolayı zaten büyük bir kısmı dolu tutulur. Geriye kalan boş alan ise harita verileri için yeterli olmaz.

Akıllı saat, 1.43 inç büyüklüğünde AMOLED ekranla birlikte geliyor. 13,7 mm kalınlığındaki cihaz, bir LED ışık içeriyor. Doogee'ye göre saat, 5 ATM basınca kadar suya dayanıklılık sunuyor. Bu da cihazın belirli bir dereceye kadar suya karşı dayanıklılığa sahip olduğu anlamına geliyor. Ayrıca 18 güne kadar pil ömrü sunuyor.

Cihazda yer alan sensörler sayesinde kalp atış hızı ve kandaki oksijen seviyesini ölçmek mümkün hâle geliyor. Ayrıca stres seviyesini de yine bu akıllı saat sayesinde takip edebiliyorsunuz. Bu sağlık takibi özellikleri, önemli rahatsızlıklara karşı erkenden harekete geçme fırsatı sunduğu için büyük önem taşıyor.

Doogee Anywise W1 Fiyatı

Doogee Anywise W1 için 157 dolar (6 bin 662 TL) fiyat etiketi belirlendi. Anywise W1 Pro modeli ise 178 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulmuştu. Doogee'nin yeni saati, mikrofon ve hoparlör entegre edilmiş bir şekilde geliyor. Bu, yapay zeka destekli asistanları da saat üzerinden kullanmayı mümkün kılıyor.