Dev Batarya ve 8 GB RAM'li Bu Tablet Rakiplerinin Yarı Fiyatına Satılıyor

Genellikle uygun fiyatlı ve dev bataryalı akıllı telefon modelleriyle adını duyduğumuz Doogee, yeni tablet modellerini tanıttı. Bunlardan en çok dikkat çeken ise kuşkusuz Tab E3 Max oldu. 14 inç boyutundaki ekranı, MediaTek Helio G100 işlemcisi ve 13.500 mAh batarya kapasitesiyle dikkat çeken tablet, özelliklerine rağmen sunduğu fiyatıyla da dikkat çekti. İşte Doogee Tab E3 Max özellikleri ve fiyatı!

Doogee Tab E3 Max Özellikleri

Ekran: 14 inç IPS, 2160 x 1440 çözünürlük

14 inç IPS, 2160 x 1440 çözünürlük İşlemci: MediaTek Helio G100 (8 çekirdekli, 2.2 GHz)

MediaTek Helio G100 (8 çekirdekli, 2.2 GHz) RAM: 8 GB

8 GB Depolama: 256 GB

256 GB Batarya: 13.500 mAh (10 saat kullanım)

13.500 mAh (10 saat kullanım) Şarj: 18W hızlı şarj, 10W ters şarj

18W hızlı şarj, 10W ters şarj Kameralar: 16 MP arka, 8 MP ön

16 MP arka, 8 MP ön Ses: 4 hoparlör stereo sistem

4 hoparlör stereo sistem Bağlantı: 4G LTE, Wi-Fi, Bluetooth

4G LTE, Wi-Fi, Bluetooth İşletim Sistemi: Android 15

Doogee Tab E3 Max, gücünü MediaTek'in Helio G100 işlemcisinden alıyor. Daha önce Redmi Note 14 serisi ve TECNO CAMON 30 serisi modellerinde de karşımıza çıkan bu işlemci, 6 nm üretim teknolojisi ile geliştirildi ve Mali-G57 MC2 GPU'ya sahip. Söz konusu yonga setine ise 8 GB RAM ve 256 GB depolama seçeneği eşlik ediyor.

Doogee Tab E3 Max, 14 inçlik IPS ekranıyla dikkat çekiyor. 2160 x 1440 çözünürlüğündeki ekran, 3:2 en boy oranıyla web gezintisi ve çoklu görev uygulamaları için oldukça ideal. Tablet ayrıca dört hoparlörlü stereo ses sistemiyle donatılmış. Bu sistem film izleme ve oyun deneyiminde yüksek ses kalitesi sunuyor.

Batarya kapasitesi 13.500 mAh olarak belirlenmiş. Bu kapasiteyle sürekli video izlemede 10 saat kullanım süresi sağlanıyor. 18W hızlı şarj desteği bulunan tablet, USB-C portu üzerinden 10W güçle ters şarj özelliği de sunuyor. 16 megapiksel arka ve 8 megapiksel ön kamera da yine bu tablette mevcut. Doogee Tab E3 Max'in resmi satış fiyatı 329.99 dolar olarak açıklandı yani yaklaşık 13.500 TL.