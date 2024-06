Ünlü Yayıncı Kendi Kurduğu Oyun Stüdyosundan Atıldı: Peki Neden?

Dr DisRespect, Twitch denince akla ilk gelen isimlerden birisi. Gerçek ismi Herschel "Guy" Beahm IV olan yayıncı 2020 yılında kariyerinin tam zirvesindeyken beklenmedik bir şekilde platformdan kalıcı olarak banlandı. O dönem iki taraftan da bu yasaklama kararına ilişkin en ufak bir açıklama gelmezken, bu durum son dönemde değişmeye başladı.

Şu sıralar yayıncılık kariyerini YouTube'da sürdüren Dr DisRespect için son dönemde ciddi iddialar ortaya atıldı. Bazı eski Twitch çalışanlarına göre yayıncının platformdan kalıcı olarak yasaklanmasının nedeni reşit olmayan biriyle uygunsuz mesajlarının ortaya çıkması. Hatta yayıncının söz konusu kişiyle TwitchCon'da buluşma ayarlamaya çalıştığı iddia edildi.

On Friday evening we became aware of an allegation against one of our co-founder’s Guy Beahm aka Dr Disrespect.



We assumed his innocence and began speaking with parties involved. And in order to maintain our principles and standards as a studio and individuals, we needed to act.…