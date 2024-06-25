Ünlü Yayıncı Kendi Kurduğu Oyun Stüdyosundan Atıldı: Peki Neden?

Dr DisRespect, Twitch denince akla ilk gelen isimlerden birisi. Gerçek ismi Herschel "Guy" Beahm IV olan yayıncı 2020 yılında kariyerinin tam zirvesindeyken beklenmedik bir şekilde platformdan kalıcı olarak banlandı. O dönem iki taraftan da bu yasaklama kararına ilişkin en ufak bir açıklama gelmezken, bu durum son dönemde değişmeye başladı.

Dr DisRespect İçin Sıkıntılı Günler Başladı: Şimdi de Kendi Oyun Stüdyosundan Kovuldu

Şu sıralar yayıncılık kariyerini YouTube'da sürdüren Dr DisRespect için son dönemde ciddi iddialar ortaya atıldı. Bazı eski Twitch çalışanlarına göre yayıncının platformdan kalıcı olarak yasaklanmasının nedeni reşit olmayan biriyle uygunsuz mesajlarının ortaya çıkması. Hatta yayıncının söz konusu kişiyle TwitchCon'da buluşma ayarlamaya çalıştığı iddia edildi.

On Friday evening we became aware of an allegation against one of our co-founder’s Guy Beahm aka Dr Disrespect.



We assumed his innocence and began speaking with parties involved. And in order to maintain our principles and standards as a studio and individuals, we needed to act.… — Midnight Society (@12am) June 24, 2024

Dr DisRespect ile ilgili ortaya atılan iddialar kısa süre içinde sosyal medyada viral hale gelirken, ünlü yayıncıya son darbe kurucu ortağı olduğu oyun stüdyosu Midnight Society'den geldi. Stüdyo, iddiaların ardından yayıncıyla olan tüm ilişkilerini sonlandırdığını açıkladı.

Şirketin yaptığı açıklama ise şöyle;

Cuma akşamı kurucu ortaklarımızdan Guy Beahm, diğer adıyla Dr Disrespect'e yönelik bir iddianın farkına vardık. Onun masum olduğunu varsaydık ve ilgili taraflarla konuşmaya başladık. Stüdyo ve bireyler olarak ilke ve standartlarımızı korumak için de harekete geçmemiz gerekiyordu. Bu nedenle Guy Beahm ile ilişkimizi derhal sonlandırıyoruz. Bu gerçekleri duymak ve kabul etmek daha da zor olsa da, dahil olan tüm bireyler, özellikle de oyuncu topluluğumuzla birlikte çalıştırdığımız elli beş geliştirici ve aile adına onurlu bir şekilde hareket etmek bizim görevimizdir.

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