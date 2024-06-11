Dragon Age: The Veilguard'dan Yeni Oynanış Videosu Yayınlandı!
Yılın merakla beklenen oyunlarından Dragon Age: The Veilguard'dan oldukça uzun bir oynanış videosu yayınlandı. İşte detaylar!
Geçtiğimiz hafta gerçekleşen Xbox Showcase yayınında ilk kez duyurulan yeni Dragon Age oyunu Dragon Age: The Veilguard'dan oynanışa dair yeni bir video yayınlandı.
Yayıncı Electronic Arts ve geliştirici BioWare, tek oyunculu fantezi RPG oyunu Dragon Age: The Veilguard'ın başlarını ele alan yeni oynanış videosuyla serinin yıllar sonra geri dönecek yeni oyununda neler beklememiz gerektiğini gözler önüne serdi.
Dragon Age: The Veilguard Oynanış Videosu
Yeni oynanış fragmanı The Veilguard'ın açılış bölümünün bir kısmını gösteriyor ve yeni kahraman Rook, geri dönen kahramanlar Varric ve Harding'in Tevinter başkentinde Solas'ı aramasına yardım edişini gösteriyor.
The Veilguard, Dragon Age II'nin üç tonlu diyalog seçeneklerine geri dönüyor ve mizahi bir yanıt veya agresif bir yaklaşım arasından seçim yapmanıza olanak tanıyor. The Veilguard aynı zamanda en aksiyon odaklı Dragon Age oyunu olacak gibi görünüyor ve bazı noktalarda neredeyse God of War veya Bayonetta çizgisinde bir aksiyon sunuyor.
Merakla beklenen Dragon Age: The Veilguard, bu yılın Sonbahar aylarında PC, PlayStation 5 ve Xbox Series S/X için piyasaya sürülecek.
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