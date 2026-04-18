Çok Sevilen Dragon Ball Oyunları İndirime Girdi! Fırsatı Kaçırmayın

Dragon Ball serisini oynamak isteyen oyuncular için kaçırılmayaacak bir kampanya sunuldu. Steam'de başlayan kampanya ile birlikte Dragon Ball oyunları yüzde 90'a varan indirime girdi. Böylece seride yer alan oyunları çok ucuza satın alamak mümkün hâle geldi. Kampanya 30 Nisan tarihinde sona erecek.

Dragon Ball Oyunlarının Fiyatı Ne Kadar Oldu?

Oyun Adı Normal Fiyat İndirimli Fiyat İndirimli Oranı Dragon Ball Xenoverse 24.99 dolar (1.120 TL) 2.49 dolar (111 TL) %90 Dragon Ball FighterZ 39.99 dolar (1.792 TL) 6.39 dolar (286 TL) %84 Dragon Ball Xenoverse 2 12.99 dolar (582 TL) 3.89 dolar (174 TL) %70 Dragon Ball Sparking! Zero 45.99 dolar (2.061 TL) 22.99 dolar (1.030 TL) %50 Dragon Ball Z: Kakarot 12.99 dolar (582 TL) 9.74 dolar (436 TL) %25

Dragon Ball Xenoverse yüzde 90 oranında indirime girdi. Oyun, Steam'de 24.99 dolar (1.120 TL) yerine 2.49 dolar (111 TL) fiyat etiketiyle satılmaya başlandı. Yüzde 84 oranında indirime giren Dragon Ball FighterZ, 39.99 dolardan (1.792 TL) 6.39 dolara (286 TL) düştü. Dragon Ball Sparking! Zero ise yüzde 50 indirimle birlrikte 45.99 dolar (2.061 TL) yerine 22.99 dolar (1.030 TL) fiyat ile satılıyor.

Dragon Ball Xenoverse Nasıl Bir Oyun?

Dragon Ball Xenoverse, en iyi anime oyunları arasında yer alıyor. Dövüş ve RPG ögelerini bir araya getiren bu yapımda kendi karakterimizi oluşturup sürükleyici bir maceraya adım atıyoruz. Oyunda Dragon Ball serisinden tanıdığımız Goku'dan Vegeta'ya kadar çok sayıda karakter yer alıyor. Dövüşlerde kombo sisteminin de yer aldığını belirtelim. Oyunun Steam'deki en son incelemeleri çok olumlu durumda.

Dragon Ball FighterZ Nasıl Bir Oyun?

Arc System Works tarafından geliştirilen Dragon Ball FighterZ, dövüş oyunları oynamayı seven oyunculara hitap ediyor. Hızlı ve akıcı bir tempoya sahip olan oyunda çok başarılı bir oynanış sistemi bulunuyor. 2018 yılında piyasaya sürülen yapımda kombo sistemi de mevcut. Bu, oynanışı daha keyifli hâle getiriyor. Oyunun Steam'deki en son incelemeleri çok olumlu şeklinde.

Dragon Ball Sparking! Zero Nasıl Bir Oyun?

Spike Chunsoft tarafından geliştirilen Dragon Ball Sparking! Zero, dövüş türünde bir oyun. Popüler yapımın amacı, diğer dövüş oyunlarıyla aynı. Dragon Ball evreninden tanıdığımız çok sayıda karakter arasından birini seçip rakibimizi alt etmeye çalışıyoruz. Dövüş esnasında karakterler arasında geçiş yapabiliyoruz. Oyunun Steam'deki en son incelemeleri çok olumlu şeklinde.

Dragon Ball Z: Kakarot Nasıl Bir Oyun?

Yayıncılığını Bandai Namco Entertainment'in üstlendiği Dragon Ball Z: Kakarot, aksiyon RPG oyunları oynamayı seven oyunculara hitap ediyor. Anime tarzı grafiklere sahip olan yapımda hızlı tempoya sahip bir oynanış bulunuyor. Kombo sistemini kullanarak karşımıza çıkan düşmanlar ile mücadele ediyoruz. 2020 yılında piyasaya sürülen oyunun Steam'deki en son incelemeleri çok olumlu durumda.

Editörün Yorumu

Steam'de başlayan kampanyada özellikle Dragon Ball Xenoverse ve Dragon Ball FighterZ'nin önemli bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Bu iki oyunu daha önce oynamıştım ve çok beğenmiştim. Söz konusu yapımların Dragon ball atmosferini çok başarılı şekilde yansıttığını söyleyebilirim. Ayrıca oynanış sistemini de oldukça sevmiştim. Genel olarak bu oyunlar keyifli zaman geçirmemi sağlamıştı. Bu arada bu oyunların Steam incelemeleri de "çok olumlu" durumda olduğunu da belirteyim.