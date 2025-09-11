Efsane Anime Serisinin Yeni Oyunu Çıktı! Üstelik Ücretsiz

Dünyanın en çok izlenen anime serilerinden biri olan Dragon Ball'un yeni oyunu piyasaya sürüldü. Ganbarion tarafından geliştirilen, Bandai Namco Entertainment tarafından yayınlanan MOBA oyunu şu anda ücretsiz olarak oynanabiliyor. Serinin en sevilen karakterlerini bir arenada karşı karşıya getiren oyun şimdiden oyunseverlerin ilgisini üzerinde toplamayı başardı.

Dragon Ball'un Ücretsiz Oyunu Çıktı

Dünya genelinde büyük bir hayran kitlesine sahip Dragon Ball serisine dayanan Dragon Ball Gekishin Squadra, Steam'de ücretsiz olarak yayınlandı. 4'e 4 takım savaşlarına odaklanan yeni MOBA oyunu, popüler Dragon Ball serisinden pek çok karakteri kontrol etmemize imkân tanıyor.

Oyunda yer alan karakterler arasında Gohan, Goku, Vegeta, Krillin, Piccolo, Caulifla, Majin Buu, Cell, Android 18 ve Android 17 mevcut. Karakterlerin her biri, seriden bilinen güçleri ile geliyor. Her biri benzersiz yeteneklere sahip olan karakterlerde en iyi MOBA oyunlarından aşina olunan roller bulunuyor. Tank, hasar verici, destek gibi rollerle birlikte oyuncular tam anlamıyla bir takım işi çıkarıyor.

Yeni MOBA oyunu, karakterleri özelleştirmenize ve animasyonları değiştirmenize de izin veriyor. Bitirici hamlede kullanılan animasyonlara kadar değişiklikler yapabildiğiniz oyun, size bu anlamda epey bir özgürlük sunuyor. Karakterin kendine has tarzı ile kendi benzersiz stilinizi birleştirerek Dragon Ball evreninin bir parçası hâline gelebiliyorsunuz.

Dragon Ball Gekishin Squadra Sistem Gereksinimleri Neler?

Bilgisayarınızın Dragon Ball Gekishin Squadra'yı çalıştırması için aşağıda yer alan sistem gereksinimlerini karşılayan bir donanıma sahip olmanız gerekiyor.

İşletim Sistemi: Windows 11

Windows 11 Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 650 / AMD Radeon R9 270

NVIDIA GeForce GTX 650 / AMD Radeon R9 270 İşlemci: Intel Core i3-8100 / AMD Ryzen3 3100

Intel Core i3-8100 / AMD Ryzen3 3100 RAM: 8 GB

8 GB Kullanılabilir Depolama Alanı: 9 GB

9 GB DirectX: Sürüm 12

Oyunun şu anda Steam'de 813 incelemesi var ve bunların yaklaşık yüzde 65'i olumlu yönde. Bu da çoğunluğun oyundan memnun kaldığı anlamına geliyor. Siz de Dragon Ball serisinin bu oyununu denemek isterseniz şimdi Steam üzerinden ücretsiz olarak kütüphanenize ekleyip oynayabilirsiniz. Bu arada seriyi henüz izlemediyseniz Dragon Ball izleme sırasına göz atabilirsiniz.