Yılların Sevilen Oyunu Nihayet Tüm Platformlara Geliyor: Oyuncular Çok Heyecanlı!
Yılların sevilen oyunu Dragon Quest 3 HD-2D Remake'in tüm platformlara geleceği duyuruldu. Peki ne zaman geleceği açıklandı mı? İşte detaylar!
Square Enix'in klasik rol yapma oyunu serisi Octopath Traveler'ı yeniden yarattığı Dragon Quest 3 HD-2D Remake oyunundan heyecan verici bir haber geldi. Oyuncuların yıllardır beklediği oyunun, artık çok platformlu olacağı onayladı.
Dragon Quest 3 HD-2D Remake Tüm Platformlara Geliyor
2021 yılının Mayıs ayında duyurulan oyun hakkında heyecanlandıran haber X üzerinden paylaşılan bir gönderi ile birlikte geldi. Paylaşılan gönderi ile oyunun Steam ve Windows Mağazası aracılığıyla PS 5, Xbox Series X ve S, Nintendo Switch ve PC'ye geleceği doğrulandı.
The legend of Erdrick draws near.— DRAGON QUEST (@DragonQuest) May 27, 2024
#DragonQuestDay #DQDay #DragonQuest pic.twitter.com/KFtqhVY61q
Dragon Quest'in resmi X hesabında paylaştığı gönderide duyuru "Erdrick efsanesi yaklaşıyor" notu ile paylaşıldı. Video ise "Miras başlıyor" ifadesi yer alıyor. Henüz tam olarak ne zaman tüm platformlara geleceği açıklanmasa da çıkış tarihinin yaklaştığını söylemek mümkün.
1988 yılında ilk orijinal halinin yeniden yaratımı olan Dragon Quest 3 HD-2D Remake, 30 yılı aşkın bir süre sonra tüm platformlara gelecek. Haberi alan oyuncular bunun sevindirici bir haber olduğunu dile getirmekten kaçınmadı.
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Her ne kadar geç kalınmış bir karar olduğu söylense de bazı oyuncular Switch'e özel olmaması ve tüm platformlara gelecek olmasından da memnun olduklarını söylediler.