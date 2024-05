Yılların Sevilen Oyunu Nihayet Tüm Platformlara Geliyor: Oyuncular Çok Heyecanlı!

Square Enix'in klasik rol yapma oyunu serisi Octopath Traveler'ı yeniden yarattığı Dragon Quest 3 HD-2D Remake oyunundan heyecan verici bir haber geldi. Oyuncuların yıllardır beklediği oyunun, artık çok platformlu olacağı onayladı.

2021 yılının Mayıs ayında duyurulan oyun hakkında heyecanlandıran haber X üzerinden paylaşılan bir gönderi ile birlikte geldi. Paylaşılan gönderi ile oyunun Steam ve Windows Mağazası aracılığıyla PS 5, Xbox Series X ve S, Nintendo Switch ve PC'ye geleceği doğrulandı.

The legend of Erdrick draws near.

#DragonQuestDay #DQDay #DragonQuest pic.twitter.com/KFtqhVY61q