Dragon's Dogma 2'yi Türkçe Oynamak İsteyenlere Müjde: Türkçe Yama Projesi Başladı!

Dragon's Dogma 2, yılın en çok beklenen oyunlarından biri olarak geçtiğimiz günlerde piyasaya sürüldü ve oyunun Türkçe dil desteğine sahip olmaması nedeniyle birçok oyuncu Türkçe yama aramaya başladı. 100'lerce oyunu Türkçe'ye çeviren Anonymous Çeviri ekibi Dragon's Dogma 2 için de beklenen müjdeyi verdi.

Projede an itibarıyla 20 çevirmenin aktif olarak çalıştığını belirten Anonymous Çeviri ekibi, bu sayıyı projeye olan ilgi ve ekibin ihtiyaçlarına göre artırmayı planladığını belirtiyor.

Dragon's Dogma 2 Türkçe Yama Projesi Ne Zaman Tamamlanacak?

Güncel çeviri yüzdesinin %12'ye ulaştığını belirten ekip, daha önceki projelerde olduğu gibi test sürecinde beta sürümü gelecek olan ilgiye ve proje yöneticilerinin görüşlerine göre yayınlamayı düşünebileceğini belirtiyor.

Dragon's Dogma 2 çıkışından bu yana oyuncular tarafından büyük eleştirilere tutulmasıyla gündemde. Oyunda yer alan mikro ödemelerin sayıca fazla oluşu ve optimizasyon problemleri oyuncuların en çok eleştirdiği noktalardan yalnızca bazıları.

Capcom gelen eleştirilere dair sessiz kalmayı tercih etse de şirketin geçmiş oyunlarında da benzer mikro ödeme yöntemleri kullandığı bilinen bir gerçek ancak oyuncuların bu konudaki şikâyetleri, Dragon's Dogma 2 ile başka bir seviyeye ulaşmış gibi görünüyor.

Şimdi oyunu Türkçe oynamak isteyenlerin yapması gereken tek şey beklemek olacak. Gelişmeler oldukça biz de sizlere aktarmaya devam edeceğiz.