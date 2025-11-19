Bellek Krizi Derinleşti: Bütçe Dostu Ekran Kartları Tehlikede

Son haftalarda RAM’in temel üretim teknolojisi olan DRAM’de yaşanan sorunlar nedeniyle başlayan bellek kıtlığı, fiyatların hızla yükselmesine neden olmuş durumda. Sektör kaynakları bu artış eğiliminin bir süre daha devam edeceğini belirtiyor. Durum öyle ciddileşti ki ASUS ve MSI gibi bazı üreticiler fiyat artışlarını müşterilerine yansıtmamak için stoklarını ciddi seviyede artırmaya başladı.

Ancak kısa süre önce ortaya çıkan yeni bilgiler bellek krizinin yalnızca RAM tarafını değil, ekran kartı üreticilerini de ciddi biçimde zorlayabileceğini gösteriyor. İşte ayrıntılar...

NVIDIA ve AMD, Bütçe Dostu Ekran Kartlarının Üretimini Sonlandıracak

Bellek sıkıntısı oyun dünyasını da derinden etkileyecek gibi görünüyor. Güney Kore merkezli medya kuruluşu Hankyung’un haberine göre AMD ve NVIDIA, GDDR modüllerinin hızla yükselen maliyetleri nedeniyle bütçe dostu ekran kartlarını üretimden kaldırmayı planlıyor. Raporda hangi serilerin etkileneceği net olarak belirtilmese de NVIDIA’nın 60 ve 50 serisi işaret ediliyor.

NVIDIA ve AMD cephesinden böyle bir karar gelmesi aslında pek de şaşırtıcı değil. Zira her iki şirket de artık odağını veri merkezi yatırımlarına kaydırmış durumda ve DRAM üretim kapasitesinin büyük bir bölümü de bu alana yönlendiriliyor. Böyle olunca düşük kâr getiren ekran kartları doğal olarak geri planda kalıyor. Sonuç olarak birçok uygun fiyatlı ekran kartının artık eskisi kadar yüksek adetlerde üretilmeyeceği netleşmiş durumda.

Elbette bütçe dostu grafik kartları geri plana atılsa da orta ve üst segment modellerin etkilenmeyeceğini söylemek doğru olmaz. Özellikle orta sınıf ekran kartlarında ciddi bir fiyat artışı yaşanması bekleniyor. Nasıl bir tabloyla karşılaşacağımızı ise önümüzdeki zamanlarda hep birlikte göreceğiz.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.