Dreame'den Dev Hamle: Super Bowl Reklamıyla ABD Seferi Başladı

Pek çoğumuzun robot süpürge gibi akıllı ev teknolojileriyle tanıdığı Dreame, ABD pazarına iddialı bir giriş yaptı. ABD'nin en büyük spor etkinliği olan Super Bowl yayını sırasında NBC'de bir reklam yayınlayan şirket, milyonlarca dolar değerindeki bu hamlesiyle geniş bir kitleye ulaşmayı başardı. Reklamda özellikle Dreame'nin yeni elektrikli otomobili Nebula Next 01 dikkatleri üzerine çekti.

Dreame, Super Bowl Reklamıyla Amerika'da Büyük Hamle Yaptı

Reklam filmi, Dreame'nin geniş ürün yelpazesini sergiledi. Ödüllü robot süpürgelerden çim biçme makinelerine, hatta şaşırtıcı bir şekilde Nebula Next 01 adlı elektrikli süper otomobile kadar neredeyse tüm Dreame ürünleri ekranlara geldi. Dreame Tech Kuzey Amerika Genel Müdürü Ana Wang, konuyla ilgili açıklamasında"Yaklaşık on yıldır akıllı ev teknolojilerinde sınırları zorluyoruz. Bu reklam sadece görünürlükle ilgili değil, ABD pazarına uzun vadeli yatırım yapma taahhüdümüzün ifadesi" dedi.

Dreame'nin reklam filminde gösterilen ürünler arasında neredeyse tüm mobillyaların altına girebilen 7,95 cm yüksekliğiyle markanın en ince ve en güçlü robot süpürgesi, evcil hayvan tüylerini kolayca toplayan özel teknolojiye sahip olan ıslak-kuru temizlik yapabilen Aero Pro, 70 metreye kadar engel algılayabilen, 80 derecelik eğimleri aşabilen robotik çim biçme makinesi A3 AWD Pro ve 1.876 beygir gücündeki Nebula NEXT 01 elektrikli otomobil vardı. Böylelikle şirket, akıllı ev teknolojilerinde uzman olsa da özünde bir teknoloji üreticisi olduğunu tüm dünyaya kanıtlamış oldu.

2017'de kurulan ve nispeten genç bir marka olan Dreame, hızla büyümeye devam ediyor. Ülkemizde de aktif olarak faaliyet gösteren şirket Galatasaray ile imzaladığı sponsorluk anlaşması gibi gelişmelerle geniş kitlelere ulaşmayı başarıyor. Elbette ki reklam filmleri işin sadece tanıtımını kolaylaştırmak için. Dreame'nin asıl başarısı her biri bir teknoloji harikası olan ürünlerinden geliyor. Örneğin kişisel tecrübelerden yola çıkarak söyleyebilirim ki şirketin robot süpürge modelleri rakip tanımıyor. Birden fazla evcil hayvan olan büyük evlerde bile temizliği bir zahmet olmaktan kurtarıyor.

Super Bowl reklamı ise markanın sadece temizlik robotları değil, hava temizleyicilerden kişisel bakım ürünlerine, dış mekan çözümlerinden elektrikli araçlara uzanan geniş teknoloji vizyonunu Amerika'ya tanıtma fırsatı oldu. Dreame, günlük yaşamı zahmetsiz deneyimlere dönüştürmeyi hedefleyen premium ve akıllı tasarım anlayışıyla ABD pazarında kalıcı olmayı planlıyor.