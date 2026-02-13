Eğlenceli Oynanışa Sahip İki Oyun Ücretsiz Sunuluyor! Hemen Alın
Amazon, çok eğlenceli iki oyunu bedava dağıtıyor. Bulmaca ve kule savunma türlerini sevenlerin kaçırmaması gerekiyor. İşte bütün ayrıntılar!
⚡ Önemli Bilgiler
- Amazon tarafından ücretsiz olarak sunulan oyunlar arasında Hexguardian ve Around the World: Travel to Brazil yer alıyor.
- Hexguardian normalde Steam'de 6,59 dolar (288 TL) fiyat etiketiyle satılıyor.
- Her iki oyun da 18 Mart 2026. tarihine kadar ücretsiz olarak alınabiliyor.
Ücretsiz oyun dağıtmaya uzun bir süre boyunca Prime Gaming üzerinden devam eden Amazon, oyunculara artık Luna hizmeti üzerinden bedava oyun veriyor. Oyunların kalitesi ile ilgili herhangi bir değişiklik yapmayan şirket, şimdi de ekranın başından kalkmadan oynayacağınız iki oyunu tamamen bedava olarak sunuyor.
Amazon, Hangi Oyunları Bedava Dağıtıyor?
Amazon, Around the World: Travel to Brazil (CE) ile Hexguardian oyunlarını bedava veriyor. Şu anda bir Prime aboneliğine sahip olan bütün oyuncular, belirtilen oyunlara Amazon Luna'nın web sitesi üzerinden erişim sağlayabilyor. Web sitesini açtıktna sonra oyunu talep etme seçeneğine basarak sayfasına gidebilir ve "Oyunu al" seçeneğine basabilirsiniz.
Fırsat her iki oyun için de 18 Mart 2026 tarihinde sona erecek. Belirtilen tarihe kadar oyunların kodunu alıp kütüphaneye eklerseniz tamamen size ait olacaklar. Bu, oyunları şu an oynamak istemeseniz dahi ileride dilediğiniz zaman indirip yükleyebileceğiniz ve oyunların sunduğu dünyaya doğrudan dahil olabileceğiniz anlamına geliyor.
Around the World: Travel to Brazil Nasıl Bir Oyun?
Around the World: Travel to Brazil, gizli nesneler bulmanız gereken bir oyun olarak size eğlenceli zaman geçirme olanağı sunuyor. Brezilya'nın en ünlü yerlerinde geçen oyunun her yeni mekânında sizi benzersiz bir manzara karşılıyor. Oyunda ayrıca seveceğiniz pek çok mini oyunun bulunduğunu da belirtelim.
Around the World: Travel to Brazil Minimum Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 7 / 8 / 10 / 11
- İşlemci: 1.0 GHz hızında işlemci
- Bellek: 512 MB RAM
- DirectX: Sürüm 9.0
- Depolama: 400 MB kullanılabilir alan
Hexguardian Nasıl Bir Oyun?
Kule savunma oyunları arasında yer alan Hexguardian, iki modla birlikte geliyor. Standart modda oyunlardan kazandığınız puanları kullanarak yeni kulelerin kilidini açıp genel olarak iyileştirmeler yaparak kendinizi geliştirmeye odaklanıyorsunuz. Oyunda ilerledikçe yeni haritaların ve zorluk ayarlarının da kilidi açılıyor. Challenge modunda ise kendinizi her hafta değişen bir medya okumanın içinde buluyorsunuz. Ana amacınız ise liderlik tablosunda en üst sıraya yerleşmek oluyor.
Efsane Dövüş Oyunu Sınırlı Süre Ücretsiz! Hemen Oynayın
Çok sevilen bir dövüş oyunu kısa süreliğine ücretsiz olarak oynanabiliyor. Fırsat sona ermeden önce oyunu yükleyip oynayabilirsiniz. İşte detaylar!
Hexguardian Minimum Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 10
- İşlemci: Intel Core i3-7100 3.9GHz / AMD Ryzen 3 2200G
- RAM: 4 GB
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 960 / AMD R9 270
- DirectX: Sürüm 11
- Depolama: 1 GB kullanılabilir alan