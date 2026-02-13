Eğlenceli Oynanışa Sahip İki Oyun Ücretsiz Sunuluyor! Hemen Alın

Ücretsiz oyun dağıtmaya uzun bir süre boyunca Prime Gaming üzerinden devam eden Amazon, oyunculara artık Luna hizmeti üzerinden bedava oyun veriyor. Oyunların kalitesi ile ilgili herhangi bir değişiklik yapmayan şirket, şimdi de ekranın başından kalkmadan oynayacağınız iki oyunu tamamen bedava olarak sunuyor.

Amazon, Hangi Oyunları Bedava Dağıtıyor?

Amazon, Around the World: Travel to Brazil (CE) ile Hexguardian oyunlarını bedava veriyor. Şu anda bir Prime aboneliğine sahip olan bütün oyuncular, belirtilen oyunlara Amazon Luna'nın web sitesi üzerinden erişim sağlayabilyor. Web sitesini açtıktna sonra oyunu talep etme seçeneğine basarak sayfasına gidebilir ve "Oyunu al" seçeneğine basabilirsiniz.

Fırsat her iki oyun için de 18 Mart 2026 tarihinde sona erecek. Belirtilen tarihe kadar oyunların kodunu alıp kütüphaneye eklerseniz tamamen size ait olacaklar. Bu, oyunları şu an oynamak istemeseniz dahi ileride dilediğiniz zaman indirip yükleyebileceğiniz ve oyunların sunduğu dünyaya doğrudan dahil olabileceğiniz anlamına geliyor.

Around the World: Travel to Brazil Nasıl Bir Oyun?

Around the World: Travel to Brazil, gizli nesneler bulmanız gereken bir oyun olarak size eğlenceli zaman geçirme olanağı sunuyor. Brezilya'nın en ünlü yerlerinde geçen oyunun her yeni mekânında sizi benzersiz bir manzara karşılıyor. Oyunda ayrıca seveceğiniz pek çok mini oyunun bulunduğunu da belirtelim.

Around the World: Travel to Brazil Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7 / 8 / 10 / 11

Windows 7 / 8 / 10 / 11 İşlemci: 1.0 GHz hızında işlemci

1.0 GHz hızında işlemci Bellek: 512 MB RAM

512 MB RAM DirectX: Sürüm 9.0

Sürüm 9.0 Depolama: 400 MB kullanılabilir alan

Hexguardian Nasıl Bir Oyun?

Kule savunma oyunları arasında yer alan Hexguardian, iki modla birlikte geliyor. Standart modda oyunlardan kazandığınız puanları kullanarak yeni kulelerin kilidini açıp genel olarak iyileştirmeler yaparak kendinizi geliştirmeye odaklanıyorsunuz. Oyunda ilerledikçe yeni haritaların ve zorluk ayarlarının da kilidi açılıyor. Challenge modunda ise kendinizi her hafta değişen bir medya okumanın içinde buluyorsunuz. Ana amacınız ise liderlik tablosunda en üst sıraya yerleşmek oluyor.

Hexguardian Minimum Sistem Gereksinimleri