Dreame'nin Yeni Robot Süpürgesi Merdiven Çıkabiliyor

Robot süpürge teknolojileri gelişmeye ve hayatımızı kolaylaştırmaya devam ediyor. Bu doğrultuda zaman içerisinde daha yüksek emiş gücüne sahip olan, dönen paspasları sayesinde daha iyi leke çıkaran ya da gelişmiş radarları sayesinde daha iyi haritalandırma ve temizlik önceliklendirmesi yapan süpürgeler gördük. Ancak Dreame, CES'te tanıttığı merdiven çıkabilen X50 Ultra Complete robot süpürge ile tüm bunları gölgede bırakmayı başardı.

Dreame, Merdiven Çıkabilen Robot Süpürgesini CES 2025'te Tanıttı

Bir süredir hayatımızda olan robot süpürgelerin yaşadığı en büyük sorun evimizdeki engeller. Halı püskülleri, yatağın altına kaçan çorap, bazen kablolar ve en önemlisi kapı eşikleri robot süpürgeler ve ideal temizlik arasında engel oluşturabiliyor. Hele ki müstakil bir evde yaşıyorsanız her gün robot süpürgeyi katlar arasında "gezmeye" çıkarmanız gerekiyor.

Neyse ki CES 2025’te tanıtılan Dreame X50 Ultra Complete modeli, bu sorunu ortadan kaldırıyor. X50 Ultra Complete, 4,2 cm’ye kadar olan engelleri tek seferde, 6 cm’ye kadar olanları ise iki aşamada tırmanabilen geri çekilebilir mekanik bacaklara sahip. Şirket, bu yeniliğe “ProLeap Sistemi” adını veriyor.

Evlerinde yüksek eşikler veya küçük basamaklar bulunan kullanıcılar için büyük bir çözüm sunan bu teknoloji, aynı zamanda yerdeki diğer engellerin aşılmasına da imkan veriyor. Süpürgenin köşe temizliği için uzayan yan fırçaları ve paspas pedi de cihazın kenarları daha iyi temizlemesine olanak tanıyor.

Ayrıca, X50 Ultra Complete’in radar sistemi yükselip alçalarak çevresini daha doğru algılayabiliyor. Dreame bu sistemi “VersaLift Navigasyon” olarak adlandırıyor. Teknik anlamda da oldukça iddialı olan Dreame X50 Ultra Complete, 20.000Pa’ya kadar emiş gücü sunuyor. Bu şirketin bir önceki modelinin neredeyse iki katına denk geliyor.

Söz konusu modelin ülkemizde satışa çıkıp çıkmayacağı ise şimidlik belirsizliğini koruyor.