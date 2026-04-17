Dreame, Yeni Nesil Ürünler Tanıttı! Etkileyici Özellik Yelpazesi Var

Bu içeriği saniyeler içinde ChatGPT ile özetleyin.

Akıllı Özetleme Bu içeriği saniyeler içinde ChatGPT ile özetleyin.

Dreame, yeni nesil ürünlerini tanıttı. Düzenlenen lansmanda markanın amiral gemisi ve şimdiye kadarki en ince robot süpürgesi olan X60 Ultra Complete başta olmak üzere akıllı ev temizliği, hava temizleyici ve kişisel bakım kategorilerindeki yenilikçi ürünler tanıtıldı. Dreame, bu güçlü ürün portföyüyle günlük yaşamı daha konforlu hale getiren vizyonunu ortaya koydu.

Dreame yeni ürün ekosistemi kapsamında akıllı yaşam çözümlerini genişleterek kullanıcılarla buluşturdu. Bu kapsamda; robot süpürge kategorisindeki en ince ve en gelişmiş modeli X60 Ultra Complete, ıslak-kuru robot temizliğinde yeni bir dönemi temsil eden Aqua10 Ultra Roller Complete ve güçlü performansı ile öne çıkan V30 Kablosuz Dikey Süpürge öne çıktı.

Buharlı temizlikte derinlemesine hijyen sunan H16 Pro Steam, kişisel bakım deneyimini profesyonel seviyeye taşıyan AirStyle Pro HI 8'i 1 Arada Saç Şekillendirici ve özellikle evcil hayvan sahiplerine yönelik geliştirilen FP10 Hava Temizleyici de lansmanın dikkat çeken ürünleri arasında yer aldı.

Ultra İnce Tasarım, Maksimum Güç: X60 Ultra Complete Neler Sunuyor?

Görünmeyen tozdan ulaşılması zor alanlara kadar her detayı odağına alan X60 Ultra Complete, temizlik anlayışını daha akıllı ve daha kapsamlı hâle getiriyor. Markanın şimdiye kadarki en ince robot süpürgesi olan X60 Ultra Complete, yalnızca 7,95 cm'lik ultra ince tasarımıyla mobilya altlarına kolayca ulaşırken 35.000Pa gücündeki Vormax emiş teknolojisi sayesinde en ince tozları dahi etkili şekilde temizliyor.

Ayrıca FlexiAdapt teknolojisi ile 8.8 cm'ye kadar olan eşikleri aşabilen cihaz, farklı zeminler arasında kesintisiz hareket sağlıyor. Isı korumalı paspas teknolojisi ve çift döner paspas sistemi kurumuş lekeleri zahmetsizce çıkarırken zeminde iz bırakmıyor.

21.5 mm gelişmiş paspas yükseltme ve istasyona paspas bırakma özellikleri sayesinde halıları nemden koruyan X60 Ultra Complete, aynı zamanda proaktif akıllı aydınlatma teknolojisi ile düşük ışıklı alanlarda görünmeyen kirleri ortaya çıkarıyor. Yapay zeka destekli çift kamerası sayesinde 280'den fazla obje türünü algılayabilen cihaz, ev içinde engellerden kaçınarak kesintisiz ve güvenli bir temizlik deneyimi sunuyor.

Zeminden Halıya Kusursuz Geçiş: Aqua10 Ultra Roller Complete Neler Sunuyor?

Islak ve kuru temizlik süreçlerini tek bir akıllı sistemde buluşturan Aqua10 Ultra Roller Complete, ev içi temizlikte hijyen, güç ve sürekliliği bir araya getirerek fark yaratıyor. AquaRoll yenilikçi paspaslama teknolojisi, temizlik boyunca zemini sürekli temiz suyla silerek yüksek hijyen standardını koruyor.

AutoSeal rulo paspas izolasyonu ise zeminlerden halılara geçişte fırçayı otomatik olarak kapatarak halıların nemden etkilenmesini önlüyor. 30.000Pa gücündeki Vormax emiş performansı ile en zorlu kirlerin üstesinden kolaylıkla gelen Aqua10 Ultra Roller Complete, geliştirilmiş ProLeap sistemi ile 8 cm'ye kadar eşikleri aşarak farklı alanlar arasında kesintisiz bir temizlik akışı sürdürüyor.

ThermoHub teknolojisi, rulo paspası 100°C sıcaklıkta kendi kendine temizleyerek her kullanım sonrası hijyen seviyesini üst noktada tutuyor. AstroVision yapay zeka destekli algılama teknolojisi ise 240'tan fazla obje türünü tanıyarak ev içinde akıllı, güvenli ve kesintisiz bir hareket kabiliyeti kazandırıyor.

Her Köşede Tam Hakimiyet: V30 Kablosuz Dikey Süpürge Neler Sunuyor?

Yüksek emiş gücünü akıllı teknolojilerle birleştiren V30 Kablosuz Dikey Süpürge, ev temizliğinde kontrolü tamamen kullanıcıya bırakıyor. 330AW gücündeki performansı ile ince tozlardan büyük partiküllere kadar geniş bir kir yelpazesini etkili biçimde ortadan kaldıran cihaz, GapFree mekanizması ile rulo başlığının zemine tam temas etmesini mümkün kılarak köşe ve dip alanlarda boşluk bırakmıyor.

TangleCut dolanma önleyici sistem, saç ve tüyleri keserek fırçaya dolanmayı engelliyor ve temizlik performansının sürekliliğini destekliyor. OmniX 2.0 teknolojisi, farklı zemin türlerine uyum sağlayarak halılarda dahi derinlemesine temizlik elde edilmesine yardımcı oluyor. 90 dakikaya kadar uzayan çalışma süresi, kesintisiz kullanım avantajı yaratırken 90° katlanabilir ve 4 kademeli ayarlanabilir esnek uzatma borusu, ulaşılması zor alanlara erişimi kolaylaştırıyor.

Akıllı gösterge ekranı ve otomatik emiş gücü ayarı, kir yoğunluğunu analiz ederek performansı anlık olarak optimize ediyor ve temizlik sürecine dair verileri kullanıcıyla buluşturuyor. 140° CelesTect LED ışık teknolojisi ise gözle fark edilmeyen ince tozları görünür hale getirerek daha kapsamlı ve detaylı bir temizlik deneyimi oluşturuyor.

Buharlı Temizlikte Güç ve Hijyen Bir Arada: H16 Pro Steam Neler Sunuyor?

Yüksek ısı gücü ve gelişmiş temizlik teknolojileriyle donatılan H16 Pro Steam, ev içi hijyen standartlarını yükseltiyor. SaunaClean 200°C buharlı yıkama teknolojisi, yüksek sıcaklıktaki buharın yüzeye nüfuz etmesiyle inatçı yağ ve kirleri çözüyor. ThermoRinse sistemi ise 90°C'ye ulaşan sıcak suyu fırça rulosuna aktararak zorlu lekelerin yüzeye zarar vermeden etkili biçimde temizlenmesine katkı sağlıyor.

Bu güçlü temizlik altyapısını yüksek emiş performansıyla tamamlayan cihaz, 28.000Pa gücüyle ince toz, tüy ve kırıntıları zahmetsizce topluyor. GapFree ve StainVenger mekanizmalarının birlikte çalışması, kenar ve köşelerde boşluk bırakmadan temizlik yapılmasını mümkün kılarken sert fırçalama etkisiyle inatçı lekeleri derinlemesine çıkarıyor.

Kullanım konforunu artıran detaylar da deneyimi tamamlıyor. GravityEase çift güç destekli hareket sistemi, ileri-geri kullanımda akıcı ve hafif bir his yaratıyor. Otomatik rulo fırça yıkama ve kurutma özelliği her kullanım sonrası hijyen seviyesini korurken 180° düz konumda çalışabilme özelliği mobilya altlarına erişimi kolaylaştırıyor. Dinamik LED ışık teknolojisi ise gözle fark edilmeyen ince tozları görünür hale getirerek daha kapsamlı bir temizlik süreci oluşturuyor.

Profesyonel Sonuçlar, Pratik Kullanım: AirStyle Pro HI Neler Sunuyor?

Saç bakımını hız, hassasiyet ve çok yönlülükle yeniden ele alan AirStyle Pro HI 8'i 1 Arada Saç Şekillendirici, günlük rutini daha pratik ve profesyonel bir deneyime dönüştürüyor. Yüksek hızlı motoru, saçın kontrollü biçimde kurutulmasına ve şekillendirilmesine yardımcı olurken 32 mm otomatik ikili bukle başlıkları, zahmetsiz, hızlı ve hacimli bukleler oluşturmayı kolaylaştırıyor.

Mobil uygulama destekli yapısı, kullanıcı alışkanlıklarına uyum sağlayan kişiselleştirilmiş bir deneyim yaratıyor. Farklı ihtiyaçlara yönelik geliştirilen 8 ayrı başlık; kurutma başlığı, ikili bukle başlıkları, ikili düzleştirme fırçası, düzleştirici başlık, difüzör ve hacimlendirme fırça başlıkları ile tek bir cihazla farklı saç stillerine geçişi mümkün kılıyor.

Evcil Hayvanlı Evler İçin Temiz Havanın Yeni Adresi: FP10 Neler Sunuyor?

Yaşam alanlarında hava kalitesini iyileştirmeye odaklanan FP10 Hava Temizleyici, özellikle evcil hayvan bulunan evlerde karşılaşılan tüy, koku ve partikül sorunlarına etkili çözümler getiriyor. 360° kendi kendini temizleyen rulo tasarımı, evcil hayvan tüylerinin tıkanmasını azaltırken dolaşmayı önlüyor.

16 kat güçlendirilmiş LoopBoost hava akışı ise havada bulunan tüy, toz ve partikülleri kısa sürede yakalayarak ortamın daha temiz hale gelmesine yardımcı oluyor. CataFresh koku giderici teknolojisi inatçı evcil hayvan ve ev kokularını ortadan kaldırarak ferah bir atmosfer oluştururken 4 aşamalı HEPA filtreleme sistemi partiküllerin %99,97'sini hapsederek hava kalitesini üst seviyede tutuyor.

Ayrıca fonksiyonelliği tasarımla buluşturan FP10, yan sehpa tasarımına sahip şık yapısıyla yaşam alanlarına kolayca uyum sağlıyor. Akıllı uygulama ve ses kontrolü, hava kalitesinin anlık takibini ve cihazın uzaktan yönetimini mümkün kılıyor. Isırmaya dayanıklı kablolar ve güvenlik kilitleri gibi evcil hayvan dostu mühendislik detayları ise hem güvenliği artırıyor hem de kullanım konforunu destekliyor.