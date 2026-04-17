Cüzdana Gerek Bırakmayan Akıllı Saat Geliyor! AMOLED Ekran ve Dahası

OnePlus yakın zamanda giyilebilir cihaz tarafında pek çok yeni ürün sunmaya hazırlanıyor. Bunlardan biri de Watch 4 olacak. Daha önce çeşitli sertifikasyon sitelerinde görüntülenmesi sayesinde hakkında önemli ipuçları elde ettiğimiz akıllı saat, şimd ide Google Play Console ile yakalandı. Bu da cihazın özellikleri hakkında önemli bilgiler sağladı.

OnePlus Watch 4'ün Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Büyüklüğü: 1,5 inç

1,5 inç Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Çözünürlüğü: 466 x 466 piksel

466 x 466 piksel RAM: 2 GB

2 GB İşlemci: Snapdragon W5

Snapdragon W5 Yazılım: Wear OS 5

Wear OS 5 Dayanıklılık: IP69 sertifikası

OnePlus Watch 4'ün Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Google Play Console üzerinden elde edilen bilgilere göre OnePlus Watch 4, 466 x 466 piksel çözünürlük sunacak. Bir önceki sızıntıda cihazın 1,5 inçlik AMOLED ekrana sahip olacağı ortaya çıkmıştı ama çözünürlük belli değildi. Bu yeni gelişme sayesinde bir önceki model OnePlus Watch 3 ile aynı çözünürlüğü paylaşacağını biliyoruz.

Bu arada aynı model, 2.200 nit maksimum parlaklık sunuyordu. Ekran özellikleri eğer tamamen aynı kalırsa bu parlaklık değerini de koruyabilir. Yani AMOLED ekranın sunduğu canlı görüntü ve yazıları daha rahat okumamızı sağlayan ekran boyutunun yanı sıra güneş altında dahi net şekilde ekranı görme avantajı da elde edebiliriz.

OnePlus Watch 4 Kaç GB RAM ve Depolama ile Gelecek?

Cihaz, düşük bekleme süresi elde etmenize yardımcı olacak 2 GB RAM ile birlikte gelecek. Ne kadar depolama alanına sahip olacağı henüz net değil ancak depolama tarafında artışa gitmezse -ki bu oldukça düşük bir ihtimal gibi görünüyor- bu akıllı saat de tıpkı Watch 3 gibi 32 GB depolama alanı sunabilir. Böylece müzik dinlemek için de yeterli bir alan sağlayabilir.

OnePlus Watch 4 Suya Dayanıklı Olacak mı?

Cihaz, IP69 sertifikasına sahip olacak. Yani bir seviyeye kadar toz ve suya karşı dayanıklı olacak. Günlük hayatta elinizi yıkamak gibi çeşitli eylemler sırasında yaşanabilecek su sıçramaları hakkında endişelenmenize gerek yok. Hatta yoğun su basıncı olmadığı sürece bir seviyeye kadar suya da maruz kalabilir ama tuzlu sudan yine mümkün olduğunca uzak tutmak gerekecek.

OnePlus Watch 4 Neden Cüzdan Taşımaya Gerek Bırakmayacak?

OnePlus Watch 4, Mart ayının sonuna doğru XL905 model numarası ile EMVCo sertifikası almıştı. Bu da cihazın temassız ödeme özelliğine sahip olacağını göstermişti. Yani cihaz, cüzdan taşımanıza gerek kalmadan direkt akıllı saat ile ödeme yapmanızı mümkün kılacak. Böylece pratik şekilde ödeme işlemini gerçekleştirip mağazadan ayrılabileceksiniz.

OnePlus Watch 4 Ne Zaman Tanıtılacak?

OnePlus Watch 4'ün ne zaman tanıtılacağı hakkında bir açıklamada bulunulmadı ancak Google Play Console üzerinden görülmesi, cihazın piyasaya sürülmesinin çok yakın olduğunu gösteriyor. Hatırlatmak gerekrise bir önceki model 2025 yılının Şubat ayında tanıtılmıştı. Yani 2026'nın ikinci yarısına kalması beklenmiyor. Muhtemelen Nisan ayının sonunda ya da Mayıs ayının ortalarına doğru kullanıcılarla buluşturulacak.

OnePlus Watch 4 Türkiye'de Satılacak mı?

OnePlus Watch 3 şu an Türkiye'de satılıyor. Bu da yeni akıllı saat modelinin de Türkiye'deki kullanıcılarla buluşturulabileceğini gösteriyor. Tabii ki henüz konu ile ilgili herhangi bir açıklamada bulunulmadı. O yüzden planların değişiklik gösterebileceğine de ayrıyeten not düşmekte fayda var.

OnePlus Watch 4'ün Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Markanın bir önceki modeli OnePlus Watch 3 şu an Türkiye'de 27 bin 500 TL fiyata satılıyor. Yeni modelin önceki akıllı saate göre önemli iyileştirmelerle birlikte gelmesi bekleniyor. Bunun elbette fiyata da yansıması olacaktır. Dolayısıyla cihazın Türkiye'de 29 bin TL'ye satılması olası.

Editörün Yorumu

OnePlus Watch 4 ile birlikte gelecek özellikler aşağı yukarı şekillenmeye başlandı ama benim kafamdaki kritik soru hâlâ cevapsız. Eğer daha önce OnePlus Watch 3 kullandıysanız bilirsiniz. Uyku analizi, kandaki oksijen seviyesi ve benzerlerini içeren sağlık takibi özellikleri ile piyasaya sürülmüştü. Bunların arasına yeni bir şeyler olup olmayacağı henüz belirsizliğini koruyor. Eğer bu tarafta ciddi yenilikler olursa bunun satışlara da olumlu katkısı olacaktır ama önceki model ile arasında çok büyük fark olmazsa mevcut kullanıcıların yeni akıllı saate geçmek için bir sebebi olmayacaktır.