Oynaması Çok Keyifli Oyun Ücretsiz Olacak! Tarih Verildi

Epic Games, bu haftanın ücretsiz oyunu The Stone of Madness'ı tüm kullanıcılarının erişimine açtı. Bununla birlikte haftaya hangi oyunu bedava vereceğini de açıklığa kavuşturdu. Görünüşe bakılacak olursa bir sonraki hafta oyuncuların ekran başından kalkamamasına neden olacak bir oyun geliyor.

Epic Games'te Hangi Oyun Ücretsiz Olacak?

Epic Games'te Doomblade isimli bir oyun bedava olarak dağıtılacak. Oyunun ücretsiz erişime açılacağı tarih ise 23 Nisan 2026 olarak belirtildi. Normalde Epic Games üzerinden 149 TL'ye satılıyor. Rakip platform Steam'de bu ücret 8.49 dolar. Güncel kurla yaklaşık 381 TL'ye denk geliyor. Aksiyon oyununu eğer belirtilen tarihte alırsanız herhangi bir ücret ödemenize gerek kalmayacak.

Doomblade Nasıl Bir Oyun?

Doomblade, yüksek tempolu ve akıcı bir oyun deneyimi sunan iki boyutlu aksiyon ve platform oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Oyunda sadece bir karakteri değil, bununla birlikte çok güçlü bir silahı da yönetiyorsunuz. Alışagelmiş oyunların aksine bu yapımda "koş ve vur" gibi bir standart oynanış yok. Siz düşmanı işaretliyorsunuz, Gloom Girl ise Doomblade adı verilen silahla havada süzülerek doğrudan hedefe atlıyor.

Oyunda refleksler ön planda. Tabii, ne kadar hızlı tepki veriyor olursanız olun, doğru hedefi seçmek de bir o kadar önemli. Eğer yanlış hedef seçerseniz kendinizi beklenmedik bir durmuun içinde bulabiliyorsunuz. O yüzden doğru seçimler yaptığınızdan emin olmanız gerekiyor. Bu arada oyun oldukça karanlık bir atmosfere sahip ve bunu oyuna ilk girdiğiniz andan itibaren hissedebiliyorsunuz.

Doomblade'i Kimler Severek Oynar?

Doomblade, özellikle sürekli hareket hâlinde olunan oyunları seviyorsanız ilginizi direkt çekebilecek bir yapım. Bunun haricinde aşırı güçlü bir karakter olarak değil de ilerledikçe güçlendiğiniz yapımları seviyorsanız beğenebilirsiniz. Öyle ki oyun, ilk başta size sınırsız güç vermiyor. Yeni güçler kazanmak için çalışmanız gerekiyor. Bu da zaten oyunun amacını oluşturuyor.

Doomblade'i Kimler Sevmez?

Doomblade, herkese hitap eden bir oyun değil. Özellikle iki boyutlu platform oyunları oynamaktan hoşlanmıyorsanız pek dikkatinizi çekmeyecektir. Ayrıca öğrenmesi de diğer çoğu oyuna göre biraz zor. Oynanışa hâkim olmak için bir süre geçmesi gerekiyor. Bunu eğer zaman kaybı buluyorsanız muhtemelen Doomblade'in hedef kitlesi siz değilsiniz.

Doomblade'in Minimum Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: Intel Core i5

RAM: 8 GB

Ekran Kartı: GeForce GTX 1050 / AMD Radeon RX Vega 56

Depolama: 12 GB

Editörün Yorumu

Doomblade tarzı oyunları pek sevmesem de bu oyunun türün diğer oyunlarından epey farklı olduğunu söyleyebilirim. Benim gibi bu türe uzak bir kişi bile oyunu beğeniyorsa muhtemelen platform oyunları ile uzaktan alakası olmayan oyuncular da Doomblade ile boş zamanlarını değerlendirmek isteyecektir.