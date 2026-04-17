90W Hızlı Şarja Sahip Telefon Geliyor! 144Hz AMOLED Ekran ve Dahası

Motorola'nın merakla beklenen Andorid telefonu Edge 70 Pro'nun kamera özellikleri belli oldu. Çift arka kamera sistemine sahip cihaz, yüksek çözünürlükte video kaydı yapabilecek. Telefon ayrıca yüksek yenileme hızı ve yüksek batarya kapasitesi dahil olmak üzere birçok özelliğiyle de öne çıkacak.

Motorola Edge 70 Pro'nun Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6,8 inç

Ekran Teknolojisi: AMOLED

Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

Ekran Yenileme Hızı: 144Hz

Ekran Parlaklığı: 5.200 nit

Ekran Koruma Teknolojisi: Gorilla Glass 7i

İşlemci: Dimensity 8500 Extreme

Ana Kamera: 50 MP Sony Lytia 710

Ultra Geniş Açılı Kamera: 50 MP

Video Kaydı: 4K 60 FPS

Ön Kamera: 50 MP

Batarya: 6.500 mAh

Hızlı Şarj: 90W

90W Suya ve Toza Dayanıklılık: IP68 ve IP69 sertifikaları

Motorola Edge 70 Pro'nun Kamera Özellikleri Neler Olacak?

Telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde Sony Lytia 710 ana kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera bulunacak. Bu arada Sony Lytia 710 sensörü, düşük ışıkta eski nesillere kıyasla daha iyi bir performans sergiliyor. Ultra geniş açılı kamera ise manzara çekimlerinde geniş alanları tek kareye sığdırıyor.

Cihazda multispektral sensör de yer alacak. Bu sensör, video ve fotoğraflarda renk doğruluğunu arttıracak. Böylece çok doğal ve kaliteli görüntüler elde edilecek. Cihaz ayrıca 4K çözünürlüğünte 60 FPS video kaydı yapabilecek. Telefonun ön yüzeyinde ise 50 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunacak.

Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin bir önceki modeli olan Motorola Edge 60 Pro'da 50 megapiksel ana kamera, 10 megapiksel telefoto kamera, 50 megapiksel ultra geniş açılı kamera ve 50 megapiksel ön kamera tercih edilmişti. Bu telefon da 4K çözünürlüğünde video kaydedebiliyor.

Motorola Edge 70 Pro'da Hangi İşlemci Bulunacak?

Motorola'nın yeni telefonunda Dimensity 8500 Extreme işlemcisi bulunacak. Bu işlemci, Mobile Legends: Bang Bang'i ortalama 120 FPS'te, yoğun efektlere sahip Genshin Impact'i ise ortalama 59 FPS'te çalıştırabiliyor. Bu oyunların yanı sıra League of Legends: Wild Rift, PUBG Mobile ve Call of Duty Mobile dahil olmak üzere çoğu oyun da sorunsuz şekilde oynanabiliyor.

Dimensity 8500 Extreme, MediaTek tarafından 4 nm üretim süreciyle geliştirildi. 4 nm bir işlemci, 6 nm veya daha eski bir işlemciye kıyasla hem daha yüksek performans sunuyor hem de daha verimli çalışıyor. Bu arada Edge 60 Pro'da Dimensity 8350 Extreme bulunuyor. Bu işlemci de çoğu mobil oyunu sorunsuz çalıştırabiliyor.

Motorola Edge 70 Pro'nun Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Telefonun ekranı 6,8 inç büyüklüğünde olacak. Cihaz, AMOLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük, 144Hz yenileme hızı ve 5.200 nit maksimum parlaklık sunacak. Karşılaştırma yapmak gerekirse Motorola Edge 60 Pro'da 6,7 inç ekran boyutu, 1220 x 2712 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 4500 nit maksimum parlaklık mevcut.

Edge 70 Pro,, Gorilla Glass 7i ekran koruma teknolojisine sahip olacak. Bu teknoloji, ekranın çizilmelere ve darbelere karşı dayanıklı olmasını sağlıyor. Bu arada Yüksek parlaklık, güneş ışığı altında bile ekranın sorunsuz şekilde görülebilmesine imkân tanıyor. Yüksek yenileme hızı sayesinde ise akıcı ekran deneyimi elde ediliyor.

Motorola Edge 70 Pro Ne Zaman Tanıtılacak?

Motorola Edge 70 Pro, 22 Nisan 2026 tarihinde tanıtılacak. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun tüm teknik özellikleri ve fiyat etiketi belli olacak. Yüksek şarj hızı ve güçlü işlemci dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayan Motorola Edge 60 Pro, geçtiğimiz yılın nisan ayında tanıtılmıştı.

Motorola Edge 70 Pro Türkiye'de Satılacak mı?

Motorola Edge 70 Pro'nun Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda Razr 60 ve Edge 70 satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Edge 70 Pro'nun da Türkiye'de satışa sunulma ihtimali mevcut.

Motorola Edge 70 Pro'nun Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Motorola Razr 60, 49 bin 999 TL fiyat etiketiyle satılıyor. Edge 70 Pro, önceki modelden daha iyi özelliklere sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefonun Türkiye fiyatı 56 bin TL civarı olabilir. Konu ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadığını, bu sebepten dolayı telefonun farklı fiyat etiketiyle satılabileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

Motorola Edge 70 Pro'nun kamera özellikleri dikkatimi çekti. Düşük ışıkta fotoğraf çekerken kalite düşmeyecek. Multispektral sensörü ise video ve fotoğrafta renklerin doğal olmasını sağlayacak. Yani bu telefon ile çekilen görüntülerin yapay durmayacağını söyleyebilirim. Telefon yalnızca kamerasıyla değil aynı zamanda ekran özellikleriyle de öne çıkacak.

Yüksek yenileme hızı sayesinde telefonun çok akıcı bir ekran deneyimi sunacağını belirteyim. AMOLED ekran ise telefon kullanımını çok keyifli hâle getiriyor çünkü bu ekran çok canlı renklere sahip. Batarya kapasitesini ve şarj hızı göz önünde bulundurduğumda cihazın hem uzun pil ömrü sunacağını hem de kısa sürede şarj olacağını söyleyebilirim.