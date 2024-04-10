Geçtiğimiz Yılın Başarılı Oyunlarından Dredge'in Film Uyarlaması Geliyor!

Eleştirmenlerce beğenilen ve geçtiğimiz yılki Yılın Oyunları Ödülleri'nde birçok ödüle aday gösterilen bağımsız oyun "Dredge" film oluyor.

Black Salt Games, tek oyunculu Lovecraftvari balıkçılık macerasının canlı aksiyon uyarlamasını yapmak üzere yapım şirketi Story Kitchen ile ortaklık kurduğunu açıkladı.

Oyunda oyuncular avladıklarını satmaya, teknelerini geliştirmeye ve gizemli bir takımadayı keşfedip bazı şeylerin neden unutulmaya terk edildiğini keşfederken uzun süredir gömülü sırlar için derinlikleri taramaya davet ediliyor.

Dredge Filmi Story Kitchen Ekibine Emanet Edildi

Film, Black Salt Games ve Story Kitchen tarafından "HP Lovecraft ve Ernest Hemingway'in atmosferik kozmik korku karışımı." şeklinde tanımlanıyor. Black Salt Games'ten Nadia Thorne, Joel Mason, Alex Ritchie ve Michael Bastiaens yaptıkları açıklamada, "Yarattığımız dünyayı beyazperdeye taşımak ve dünyanın dört bir yanındaki izleyicilerin hayal gücünü ateşlemek için böylesine deneyimli bir stüdyo ekibiyle ortaklık yapmaktan heyecan duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Story Kitchen'dan Dmitri M. Johnson, Mike Goldberg, Dan Jevons ve Timothy I. Stevenson ise "'Dredge' büyüleyici derecede ürkütücü ve son derece zengin bir hikâyeye sahip ve bu bizi en başından itibaren kendine bağladı." dedi.

Dredge geçtiğimiz yılın Mart ayında Yeni Zelanda merkezli Black Salt Games ekibi tarafından piyasaya sürülmüştü. Oyun ilk 24 saat içinde 100.000'in üzerinde kopya sattı ve bugüne kadar 1 milyonun üzerinde satış yapmayı başardı. İlk indirilebilir içeriği (DLC) olan "The Pale Reach" Kasım ayında yayınlandı ve yakında çıkacak bir diğer DLC olan "The Iron Rig" de bu yıl oyuncularla buluşacak.

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