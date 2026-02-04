Apple'ın En Güçlü Cihazları: iPhone 17 Serisi Listeye Giremedi

AnTuTu yeni bir rapor paylaştı. Bu raporla beraber geçtiğimiz ayın en güçlü Apple ürünleri belli oldu. Listenin büyük bir kısmını çok güçlü işlemciye sahip iPad modelleri oluşturdu. Geçtiğimiz yılın eylül ayında iPhone 17 serisinin ve iPhone Air'in listeye girememesi şaşırttı. Zirvede ise M5 işlemcisine sahip bir iPad modeli yer aldı.

AnTuTu'ya Göre En Güçlü Apple Cihazları (Ocak 2026)

iPad Pro 2025 (11 inç): 3 milyon 814 bin 684 puan iPad Pro 2025 (13 inç): 3 milyon 754 bin 763 puan iPad Pro 2024 (11 inç): 3 milyon 104 bin 568 puan iPad Pro 2024 (13 inç): 3 milyon 70 bin 592 puan iPad Air 2025 (13 inç): 2 milyon 748 bin 192 puan iPad Air 2025 (11 inç): 2 milyon 735 bin 832 puan iPad Pro 6 (12,9 inç): 2 milyon 481 bin 443 puan iPad Air 2024 (13 inç): 2 milyon 457 bin 68 puan iPad Air 2024 (11 inç): 2 milyon 433 bin 895 puan iPad Pro 4 (11 inç): 2 milyon 410 bin 531 puan

En güçlü Android telefonlar, en iyi orta segment telefonlar, en güçlü tabletler ve en sevilen telefonlar açıklanmıştı. Şimdi ise en güçlü Apple cihazları belli oldu. İlk sırada iPad Pro 2025 (11 inç) yer alarak önemli bir başarının altına imza attı. Gücünü M5 işlemcisinden alan tablet 3 milyon 814 bin 684 puana ulaştı.

M5 işlemcisine sahip olan iPad Pro 2025 (13 inç), 3 milyon 754 bin 763 puan ile ikinci sırada konumlandı. 11 inç ekran büyüklüğüne sahip olan tablet, Ultra Retina Tandem OLED ekran üzeirnde 1668 x 2420 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. Tablet 12 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı seçeneğe sahip.

Üçüncü sırada 3 milyon 104 bin 568 puan ile iPad Pro 2024 (11 inç) yer aldı. Gücünü M4 işlemcisinden alan tablette 8.160 mAh batarya kapasitesi mevcut. 11 inç ekran büyüklüğüne sahip olan tablet, Ultra Retina Tandem OLED ekran üzerinde 1668 x 2420 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunuyor.

iPad Pro 2024 (13 inç) dördüncü sırada konumlandı. M4 işlemcisine sahip olan tablet, 3 milyon 70 bin 592 puana ulaştı. Bu tableti 2 milyon 748 bin 192 puan ile iPad Air 2025 (13 inç), 2 milyon 735 bin 832 puan ile iPad Air 2025 (11 inç) takip etti. iPad Pro 6 (12,9 inç) ise 2 milyon 481 bin 443 puan ile yedinci sırada bulunuyor.