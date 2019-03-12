Drone Racing League'in Yeni Sezonu Twitter'dan Canlı Yayınlanacak

İlk kez 2016 yılında düzenlenmeye başlanan Drone Racing League’in (DRL) yeni sezonu, 11 Ağustos’ta popüler sosyal medya platformu Twitter üzerinden yayınlanacak.

Günümüzdeki ticari ve kişisel olarak pek çok alanda kendine yer bulan drone’lar, çağımızın en önemli teknolojilerinden bir tanesi konumunda.

2016 yılında düzenlenmeye başlanan drone yarışı ile resmen bir spor dalı haline gelen drone’lar, etki alanını her geçen gün artırıyor.

Dördüncü sezonuyla çok yakın bir zamanda drone tutkunlarının karşısına çıkmaya hazırlanan Drone Racing League (DRL), ilk kez sosyal medya üzerinden yayınlanacak.

İzleyiciler, organizasyonunun resmi hesabı Twitter hesabı @DroneRaceLeague aracılığıyla sezon içerisindeki yarışları canlı olarak takip edebilecekler. DRL ayrıca, 374 milyondan fazla yayıncıya ev sahipliği yapan Çin'in en büyük canlı yayın platformu Youku'da da yayınlanacak.

Teknolojinin en üst düzeylerde kullanılacağı DRL'de pilotlar drone'ları sanal gerçeklik gözlüğüyle yönetiyor. Yarışlar sırasında kullanılacak drone'lar saatte 145 kilometre hıza kadar çıkabilecek. Sezon boyunca toplam 18 pilot yarışacak; ancak sadece 10’u Dünya Şampiyonası’na katılmaya hak kazanacak.

Drone Racing League’in yeni sezonu, 11 Ağustos’ta başlayacak.