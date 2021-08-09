İptal Edilen Duke Nukem Begins Videosu Yayımlandı

Duke Nukem Begins videosu paylaşıldı. 2 dakika 14 saniye uzunluğundaki video, on üç yıl önce iptal edilen oyun hakkında bilgi sahibi olmamıza olanak sağlıyor. Peki, Gearbox, Duke Nukem Begins'ı neden iptal etmişti? Konu ile ilgili merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

Duke Nukem Begins Videosu Neler Sunuyor?

A Nightmare on Elm Street 2, RoboCop, ve RoboCop 2 filmlerinde ve ayrıca Doom oyununda yer alan Gregor Punchatz, 2008 yılında iptal edilen Duke Nukem Begins'a ait bir video paylaştı. 2 dakika 14 saniye uzunluğundaki video, oyuna ilişkin bazı bilgilere sahip olmamıza imkan tanıyor.

Yayımlanan videoya baktığımızda on üç yıl önce iptal edilen oyunun dört kişiye kadar co-op desteğine sahip olacağnıı görüyoruz. Video oyununda TPS (Third-Person Shooter) kamera açısı tercih edilmiş. Söz konusu oyun o dönem çıkışını gerçekleştirseydi oyuncular, Duke Nukem isimli karakteri ile çeşitli silahlar kullanarak karşısına çıkan yaratıkları yok etmeye çalışacaktı.

Oyunda ayrıca her silahın farklı işlevlere sahip olduğunu görüyoruz. Videoya yer alan bilgilere göre bir silah yaratıkları dondururken diğer silah ise yaratıkların küçülmesini mümkün hale getiriyor. Ek olarak oyunda jetpack isimli araç da yer alacaktı.

Yıllar önce iptal edilen video oyununda çeşitli boss'lar da bulunacaktı. Yayımlanan videoda Duke Nukem'ın çeşitli silahları kullanarak ve jetpack aracını kullanarak boss'ları yok etmeye çalıştığını görüyoruz.

Gregor Punchatz, Duke Nukem Begins ile ilgili oldukça önemli bir açıklamada bulundu. Punchatz, 2008 yılında Janimation'da çalışırken Duke Nukem Begins isimli oyunu geliştirmek için Gearbox firması tarafından işe alındıklarını söyledi.

Janimation'da yönetmen olarak bu projeye öncülük ettiğini belirten Punchatz, Duke Nukem'ın tasarımı ve modellemesi de dahil olmak üzere birçok karakter üzerinde çalıştığını ifade etti. Janimation'ın şu ana kadarki oluşturduğu en başarılı sinematik filmi yapmak için çok uğraştıklarını ifade eden Punchatz, Gearbox'ın Duke Nukem ile olan yasal sorunlar nedeni ile oyunu iptal ettiğini öğrendiklerini açıkladı.

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