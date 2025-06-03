Dune: Awakening Nihayet Sahnede: Türkiye Saati Belli Oldu
Funcom, merakla beklenen hayatta kalma MMO'su Dune: Awakening'in dünya genelindeki çıkış saatlerini doğruladı. Türkiye'de çıkış yapacağı saat de belli oldu.
Geçen hafta merakla beklenen hayatta kalma MMO'su Dune: Awakening'in orta ve son bölümlerini bir canlı yayınla sergileyen Funcom, oyunun küresel çıkış takvimini resmen duyurdu. PC, PlayStation 5 ve Xbox Series X ve S platformları için çıkış yapacak olan oyun için tarih 10 Haziran 2025, Salı günü olarak belirlendi.
Dune: Awakening, Los Angeles'da 07:00 itibarıyla çıkış yapacak. Bu da Türkiye saatiyle 17:00'den itibaren demek oluyor.
Dune: Awakening Erken Erişim Tarihi 5 Haziran
Funcom'un canlı yayınında oyuncular ilk defa dünyaya adım atmış oldular. Merakla beklenen oyun, erken erişim sahibi olan oyuncular için daha erken çıkacak. Yine Los Angeles saatiyle 07:00'de çıkacak olan oyun, Türkiye saati ile 17:00'de erişime açılacak; ancak erken erişimi olanlar için tarih 5 Haziran 2025 olacak.
Bu tarih, Dune: Awakening Deluxe Edition ve Dune: Awakening Ultimate Edition paketi sahiplerine özel olarak sunulacak. Paket fiyatları:
- Dune: Awakening Deluxe Edition: $39.99 USD (~1.565₺)
- Dune: Awakening Ultimate Edition: $49.99 USD (~1.956₺)
Dune: Awakening PC Sistem Gereksinimleri
Dune: Awakening PC sürümü için minimum sistem gereksinimleri:
- İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit (veya daha yenisi)
- İşlemci: Intel Core i5-7400 / AMD Ryzen 3 1200
- Bellek: 16 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060 (6 GB) / AMD Radeon 5600XT (6 GB)
Maksimum:
- İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit (veya daha yenisi)
- İşlemci: Intel Core i7-10700K / AMD Ryzen 5 2600X
- Bellek: 16 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 3070 (8 GB) / AMD Radeon 6700XT (12 GB)
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