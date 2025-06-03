Hitman Serisinin Efsane Oyununda %90 İndirim! Çok Ucuzladı

Hitman serisini seven oyuncular için kaçırılmayacak bir indirim fırsatı sunuldu. En popüler dijital oyun mağazalarından biri olan Steam'de başlayan kampanya kapsamında Hitman: Absolution indirime girdi.

Hitman: Absolution'ın Fiyatı Düştü

Io-Interactive tarafından geliştirilen Hitman: Absolution Steam'de yüzde 90 oranında indirime girdi. En iyi gizlilik oyunları arasında yer alan Hitman: Absolution 10,49 dolardan (410 TL) 1,04 dolara (40,69 TL) düştü. Kampanya 9 Haziran 2025 tarihinde sona erecek.

Steam'de Hitman Essential Collection ise yüzde 58 oranında indirime girdi. Hitman Absolution ve Hitman Blood Money isimli oyunların yer aldığı paket 11,40 dolar (446 TL) yerine 4,78 dolara (187 TL) satılmaya başlandı.

Hitman Collection ise yüzde 31 oranında indirime girdi. Hitman: Codename 47, Hitman 2: Silent Assassin, Hitman 3: Contracts, Hitman: Blood Money ve Hitman: Absolution'ın yer aldığı paket 19,99 dolardan (782 TL) 13,84 dolara (541 TL) düştü.

Hitman: Absolution Önerilen Sistem Gereksinimleri