Elden Ring Nightreign'in Satış Miktarı Şaşırttı! Kaç Adet Satıldı?

Kısa sürede çok popüler olan Elden Ring Nightreign'in satış miktarı açıklandı. Kaliteli grafikleri, etkileyici atmosferi ve başarılı oynanış sistemiyle öne çıkan oyun önemli bir başarının altına imza attı.

Elden Ring Nightreign Kaç Adet Satıldı?

PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X/S ve PC için geliştirilen Elden Ring Nightreign 30 Mayıs 2025 tarihinde satışa sunuldu. RPG oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden yapım 3 Haziran 2025 itibarıyla 3.5 milyon satış adedine ulaştı.

Elden Ring Nightreign, satış miktarının yanı sıra eş zamanlı oyuncu sayısıyla da adından söz ettirmeyi başarıyor. SteamDb tarafından paylaşılan biglilere göre oyun satışa sunulduğu ilk gün Steam'de 313 bin 593 eş zamanlı oyuncu sayısına ulaştı.

Elden Ring Nightreign Fragmanı

Elden Ring Nightreign İnceleme Puanları

Elden Ring Nightreign'in PlayStation 5 sürümü için 75 inceleme, Xbox Series X sürümü için 8 inceleme, PC sürümü için 45 inceleme paylaşıldı. Oyunun PS5 sürümü 77 Metacritic, Xbox Sereis X sürümü 87 Metacritic, PC sürümü ise 80 Metacritic puanına sahip oldu.

Elden Ring Nightreign Türkiye Fiyatı