Dune: Awakening Geri Bildirimlere Kulak Verdi (Çıkış Tarihi Ertelendi)

Dune: Awakening adlı MMO tarzı hayatta kalma oyunundan üzücü bir haber geldi. Funcom tarafından yapılan duyuruda oyunun 10 Haziran 2025 tarihine ertelendiği belirtildi. Açık beta başlangıç tarihi ise 5 Haziran 2025 olacak ancak yalnızca Deluxe ya da Ultimate Edition sahipleri bu sürecin bir parçası olabilecek.

Bu gecikmenin sebebi olarak, kapalı beta sürecinden gelen oyuncu geri bildirimleri gösterildi. Funcom, halihazırda devam eden "Persistent Closed Beta" sürecinde keşfedilen bazı eksiklerin ve önerilerin oyuna eklenebilmesi için geliştirme ekibine biraz daha zaman tanımak istediklerini açıkladı.

An important update regarding Dune: Awakening: pic.twitter.com/09Ftw4hstj — Dune: Awakening (@DuneAwakening) April 15, 2025

Funcom Canlı Yayınında Mekanikler Tanıtılacak

Erteleme haberi can sıkıcı olsa da Funcom oyunculara yeni içerikler sunmayı sürdürerek oyuncuların gönlünü alıyor.

Bugün saat 19:00'da yayınlanacak canlı yayında; oyunun PvP ve PvE mekanikleri, karakter konseptleri ve beceri sistemlerine dair yepyeni detaylar paylaşılacak.

Geliştirici ekip ayrıca önümüzdeki ay büyük çaplı bir beta hafta sonu düzenleyeceklerini duyurdu. Bu test sayesinde daha fazla oyuncu oyunu deneyimleyebilecek ve geri bildirimleriyle lansman öncesi son dokunuşlara katkı sağlayacak.