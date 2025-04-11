Alacakaranlık'ın Edward Cullen'ı Dune 3'e Geliyor! Hangi Karakteri Oynayacak?

Timothée Chalamet, Zendaya, Florence Pugh ve Anya Taylor-Joy gibi isimlerin devam edeceği Dune: Part Three için yönetmen Denis Villeneuve yine direksiyon başında ve gelen haberlere göre Robert Pattinson bu kez bir kötü karakteri canlandırabilir.

Henüz kesinleşmemiş olsa da kulislerde dönen dedikodulara göre Robet Pattinson, Dune Messiah romanının kilit kötüsü olan Scytale rolü için güçlü bir aday olarak öne çıkıyor. Yani Paul Atreides'in hükümdarlığını sarsmaya çalışan komplocuların başını çeken, şekil değiştirebilen ve kimliğini kolayca gizleyebilen bir Face Dancer olabilir.

Leto Atredies II'yi de Canlandırabilir

Scytale sadece bir suikastçı değil; teknolojik ustalıklarıyla tanınan Bene Tleilax tarikatının bir üyesi. Şekil değiştirme yeteneği sayesinde herhangi biri gibi görünebiliyor ve Paul'ün geleceği gören yeteneklerine karşı koymak için kullanılan planların merkezinde yer alıyor.

Karakterin kaderi, serinin ilerleyen bölümlerinde de geri dönmesine açık kapı bırakıyor. Bu da Pattinson gibi bir yıldız için devamlılık potansiyeli olan ideal bir rol demek.

Ama bazı hayranlara göre ünlü oyuncunun, Paul'ün oğlu Leto Atreides II'yi canlandırma ihtimali de var. Karakter Dune Messiah'da henüz bebekti ama önceki filmde Anya Taylor-Joy'un Alia karakteriyle Paul'ün gelecekteki çocuklarını gördüğümüz sahneler düşünüldüğünde, Pattinson'ın da benzer bir "bahar rüyası" sekansında Leto olarak görünmesi hiç şaşırtıcı olmaz.

Dune Evreni Kitaplara Sadık Kalmıyor

Film serisi kitaplara birebir sadık kalmıyor, bu da Pattinson'ın bambaşka bir karakteri canlandırma ihtimaline selektör yapıyor. Özellikle Zendaya'nın canlandırdığı Chani karakteri, ikinci filmde kitaptakinden farklı bir çizgide bırakıldı.

Paul'ün kutsal savaşına sırt çevirip Arrakis'e dönen Chani'nin, üçüncü filmde Paul'e karşı bir Fremen hareketi başlatması fanların bekleyeceği bir senaryo. Pattinson da bu hareketin lideri olan, Paul'e meydan okuyan yeni bir Fremen karakter olarak karşımıza çıkabilir.

Pattinson'un ekibe katılacağı iddiaları şu anda doğrulanmış değil. Ama doğrulandığı takdirde şekil değiştiren bir komplocu mu yoksa özgürlük uğruna savaşan yeni bir kahraman mı oynayacak bunu zaman gösterecek. Siz ne dersiniz?