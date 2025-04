Alacakaranlık'ın Edward Cullen'ı Dune 3'e Geliyor! Hangi Karakteri Oynayacak?

Sinema

The Last of Us'ın 3. Sezonu Gelecek mi? Açıklama Yapıldı

2023'te yayınlanmaya başlayan ve ilk bölümüyle birlikte çok sevilen The Last of Us'ın 3. sezonu yayınlanacak mı? İşte merak edilen sorunun yanıtı!