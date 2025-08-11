Dünyanın En Büyük Askeri Uçak Filoları Belli Oldu: Türkiye İlk 10'da!

Bir ülke için askeri uçak filosunun gücü o ülkenin dış dünyaya karşı ne kadar caydırıcı olduğunu gösterir. Bu kapsamda pek çok ülke hava kuvvetlerine büyük miktarlarda yatırımlar yapmakta ve filolarını genişletmeye devam etmekte. Global Firepower tarafından yapılan bir araştırma dünyadaki en güçlü askeri uçak filolarını listeledi. İşte konuyla ilgili detaylar...

Dünyanın En Büyük Askeri Uçak Filoları!

Amerika Birleşik Devletleri – 13.209

Rusya – 4255

Çin – 3304

Hindistan – 2296

Güney Kore – 1576

Japonya – 1459

Pakistan – 1434

Mısır – 1080

Türkiye – 1069

Fransa – 972

Global Firepower tarafından paylaşılan son veriler dünyanın en büyük askeri uçak filolarına sahip ülkelerini ortaya koydu. Liste toplam envanter sayısına göre sıralandı ve savaş uçaklarından nakliye uçaklarına kadar tüm askeri hava araçlarını kapsıyor.

Rapora göre Amerika Birleşik Devletleri 13 bin 209 adetlik devasa filosuyla açık ara dünyanın en büyük askeri hava gücüne sahip ülke konumunda. ABD’yi 4 bin 255 uçakla Rusya, 3 bin 304 uçakla Çin takip ediyor. İlk üç sırada yer alan ülkeler arasındaki fark hava gücü kapasitesinde ciddi bir uçurumu gözler önüne seriyor.

Listede dikkat çeken bir diğer ülke ise Türkiye oldu. Türk Hava Kuvvetleri, 1069 adet askeri uçağıyla dünyada 9. sırada yer alarak önemli bir hava gücüne sahip olduğunu gösterdi. Türkiye bu sayıyla Fransa, İtalya ve Birleşik Krallık gibi NATO müttefiklerinin önünde yer aldı.

Türkiye’nin hava filosu savaş uçakları, nakliye uçakları, eğitim uçakları ve insansız hava araçları gibi geniş bir yelpazeyi kapsıyor. Son yıllarda yerli savunma sanayi projelerine yapılan yatırımlar envanterin modernizasyonuna ve çeşitlendirilmesine büyük katkı sağladı. Özellikle MMU (Milli Muharip Uçak), AKINCI ve KIZILELMA gibi projeler önümüzdeki yıllarda Türkiye’nin bu listede daha üst sıralara çıkma potansiyelini güçlendiriyor.

