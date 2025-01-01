Flightradar24, Dünyanın en güvenilir uçuş takip uygulamasıdır.

Yiğit Ekim Demir - 14 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Flightradar24, Dünyanın en popüler uçuş takip uygulaması; 150 ülkede 1 numaralı seyahat uygulaması. Android telefonunuzu veya tabletinizi canlı bir uçak takipçisine dönüştürün ve dünya genelinde uçuşların detaylı bir haritada gerçek zamanlı olarak hareket ettiğini görün.

Veya nereye gittiğini ve ne tür bir uçak olduğunu öğrenmek için cihazınızı bir uçağa doğrultun. En iyi uçuş takip ve uçak bulma uygulaması Flightradar24’ü denemek için yukarıdaki Flightradar24 İndir butonuna dokunabilirsiniz. Flightradar24 ücretsiz bir uçuş takip uygulaması ve yukarıdaki tüm özellikleri içerir. Daha fazla özellik isteyenler için Gümüş ve Altın; iki yükseltme seçeneği sunar.

Flightradar24 Silver özellikleri;

90 günlük uçuş geçmişi

Seri numarası ve yaş gibi daha fazla uçak detayı

Dikey hız ve ince ses gibi daha fazla uçuş detayı

İlgilendiğiniz uçuşları bulmak ve izlemek için filtreler ve uyarılar

Harita üzerine yerleştirilmiş 3000’den fazla havaalanındaki mevcut hava durumu

Flightradar24 Gold özellikleri;

Flightradar24 Silver’da bulunan tüm özelliklere ek

365 günlük uçuş geçmişi

Bulutlar ve yağışlar için detaylı canlı harita hava katmanları

Uçuşların gökyüzünde izlediği yolları gösteren havacılık haritaları ve okyanus yolları

Bir uçuştan hangi kontrolörlerin sorumlu olduğunu gösteren hava trafik kontrol (ATC) sınırları

Genişletilmiş Mod S verileri - mümkün olduğunda uçuş sırasında bir uçuşun yüksekliği, hızı ve rüzgar ve sıcaklık koşulları hakkında daha fazla bilgi

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Flightradar24 Android telefonunuzda uçuş takibi yapmak için kullanabileceğiniz ücretsiz ve en iyi uygulama. Dünyanın en popüler uçuş takipçisi, uçuş takibi haritasında uçakları gerçek zamanlı olarak takip etme ve güncel uçuş durumu ve havaalanı bilgilerini alma imkanı tanıyor. Dünyanın her yerinden hava trafiğini gerçek zamanlı takip etme imkanı sunan Flightradar24, arayüzüyle de oldukça kullanışlıdır.

Flightradar24 Uygulaması Özellikleri