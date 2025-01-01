Flightradar24
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 1,133
- DOSYA BOYUTU 81 MB
- Üretici Flightradar24 AB
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Flightradar24, Dünyanın en güvenilir uçuş takip uygulamasıdır.
Flightradar24, Dünyanın en popüler uçuş takip uygulaması; 150 ülkede 1 numaralı seyahat uygulaması. Android telefonunuzu veya tabletinizi canlı bir uçak takipçisine dönüştürün ve dünya genelinde uçuşların detaylı bir haritada gerçek zamanlı olarak hareket ettiğini görün.
Veya nereye gittiğini ve ne tür bir uçak olduğunu öğrenmek için cihazınızı bir uçağa doğrultun. En iyi uçuş takip ve uçak bulma uygulaması Flightradar24’ü denemek için yukarıdaki Flightradar24 İndir butonuna dokunabilirsiniz. Flightradar24 ücretsiz bir uçuş takip uygulaması ve yukarıdaki tüm özellikleri içerir. Daha fazla özellik isteyenler için Gümüş ve Altın; iki yükseltme seçeneği sunar.
Flightradar24 Silver özellikleri;
- 90 günlük uçuş geçmişi
- Seri numarası ve yaş gibi daha fazla uçak detayı
- Dikey hız ve ince ses gibi daha fazla uçuş detayı
- İlgilendiğiniz uçuşları bulmak ve izlemek için filtreler ve uyarılar
- Harita üzerine yerleştirilmiş 3000’den fazla havaalanındaki mevcut hava durumu
Flightradar24 Gold özellikleri;
- Flightradar24 Silver’da bulunan tüm özelliklere ek
- 365 günlük uçuş geçmişi
- Bulutlar ve yağışlar için detaylı canlı harita hava katmanları
- Uçuşların gökyüzünde izlediği yolları gösteren havacılık haritaları ve okyanus yolları
- Bir uçuştan hangi kontrolörlerin sorumlu olduğunu gösteren hava trafik kontrol (ATC) sınırları
- Genişletilmiş Mod S verileri - mümkün olduğunda uçuş sırasında bir uçuşun yüksekliği, hızı ve rüzgar ve sıcaklık koşulları hakkında daha fazla bilgi
Flightradar24 İndir
Flightradar24 Android telefonunuzda uçuş takibi yapmak için kullanabileceğiniz ücretsiz ve en iyi uygulama. Dünyanın en popüler uçuş takipçisi, uçuş takibi haritasında uçakları gerçek zamanlı olarak takip etme ve güncel uçuş durumu ve havaalanı bilgilerini alma imkanı tanıyor. Dünyanın her yerinden hava trafiğini gerçek zamanlı takip etme imkanı sunan Flightradar24, arayüzüyle de oldukça kullanışlıdır.
Flightradar24 Uygulaması Özellikleri
- Uçağın dünya genelinde hareketini gerçek zamanlı olarak takip edin.
- Cihazınızı gökyüzüne doğrultarak tepedeki uçakları tanımayın ve gerçek uçağın fotoğrafı da dahil uçuş bilgilerini görün.
- Uçağın pilotunun ne gördüğünü üç boyutlu olarak görün.
- Rota, tahmini varış zamanı, gerçek kalkış saati, uçak tipi, hız, irtifa, gerçek uçağın yüksek çözünürlüklü fotoğrafları ve daha fazlası gibi uçuş detayları için uçağa dokunun.
- Uçuş numarası, havaalanı veya havayolunu kullanarak bireysel uçuşlar arayın.
- Uçuşları havayolu, uçak, irtifa, hız ve daha fazlasına göre filtreleyin.
FlightRadar24
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 7,850
- DOSYA BOYUTU 239 MB
- Üretici Flightradar24 AB
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FlightRadar24 uygulamasında, tüm dünyadaki uçakların uçuş takibini yapabilir ve geçmiş uçuşları inceleyebilirsiniz.
FlightRadar24 uygulaması, iOS mobil cihazlarınızda kullanabileceğiniz, dünya üzerindeki havayolu uçuşlarına dair detayları canlı olarak görebileceğiniz ve takip edebileceğiniz ücretsiz bir uygulamadır. Uygulama sahip olduğu verileri zaten uzun yıllardır havacılık meraklılarının kullandığı resmi web sitesinde çekiyor ve anlık olarak doğru bilgileri aktarabiliyor.
Uygulamayı kullanırken fark edebileceğiniz gibi FlightRadar24 Free'de neredeyse dünyanın tüm haritası mevcut ve bu harita üzerinde uçaklar tek tek görünüyorlar. Her ne kadar ABD üzerindeki uçakların hareketlerinde beş dakikalık gecikme yer alsa da, uçakların havayolu bilgileri ile işaretlerini de görebilmek mümkün.
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FlightRadar24 İndir
Şimdiye dek Kuzey Amerika'nın tamamı ve Avrupa'nın neredeyse tamamı uygulama haritalarında yer alıyor ve diğer ülkeler de sürekli olarak ekleniyorlar. İki farklı abonelik seçeneği bulunan uygulamada, Silver veya Gold üyelikleri satın alarak daha fazla özellikten yararlanabilirsiniz.
Siz de FlightRadar24 indirin ve mobil cihazlarınız üzerinden tüm uçakları anında takip edin!