Dünya ile Mars Arasında Beklenmeyen Bir Kopukluk Olacak

Uzun bir süredir Mars projesini devam ettiren NASA yetkilileri, bu aralar iyi haberler alamıyor. Mars gezegeninde birçok aracı bulunan NASA, bir süre bu araçlarla bağlantısını kaybedebilir. İşte haberimizin detayları.

Güneş’in içinden veya çevresinden yayılan çok güçlü bir elektromanyetik enerji kaynağı, NASA araçlarının işini yapamaz hale gelmesine neden olacak. NASA yetkilisi Roy Gladden ise konuyla ilgili olumlu görüşler ifade etti. Ona göre ekipmanlarla aradaki bağlantı kopmayacak.

Mars ile bağlantı 10 günlüğüne kesiliyor

Gelen açıklamalara göre, 28 Ağustos ile 7 Eylül arasında Curiosity keşif aracı, rotasını durduracak ve InSight iniş aracı, robotik kolu da dahil olmak üzere neredeyse hiçbir ekipman kullanılamayacak.

Elbette NASA bu problemden dolayı çalışmalarını durdurmayacak. Tüm ekipmanlar sistem çalışması olarak kendisini temel düzeye alacak. Böylece veriler geç bile olsa Dünya'ya gönderilebilecek. Avrupa Uzay Ajansı ve Hindistan Uzay Araştırma Örgütü henüz net bir proje açıklamadılar. Onların da mutlaka 10 günlük süreç için planları bulunuyordur.

Peki sizce NASA bu işten sorun yaşamadan kurtulabilecek mi? Konuyla ilgili fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.