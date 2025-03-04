Obezite Tablosu İç Karartıyor: Türkiye'nin Sıralaması Korkunç

Obezite tehdidi artık hepimizin yakından ilgisini çeken bir sorun haline geldi. Bugün 4 Mart Dünya Obezite Günü. Türkiye, Avrupa'nın en kilolu ülkesi olurken, dünyada da ikinci sırada yer alıyor.

Dünya Obezite Federasyonu'nun 2023 raporuna göre, 2035 yılı itibarıyla Türkiye'deki yetişkin nüfusun yarısından fazlası obez olabilir. Kadınlarda bu oran %47'den %60'a, erkeklerde %32'den %49'a, çocuklarda ise %17'den %37'ye çıkabilir. Her yıl ortalama %2.3 artış bekleniyor.

TÜİK'in 2022 verilerine göre ise kadınların yaklaşık %23.6'sı obez, %30.9'u fazla kilolu. Erkeklerde bu rakamlar sırasıyla %16.8 ve %40.4. 15 yaş ve üzeri çocuklarda obezite oranı ise %20.2 olarak belirlendi.

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre Amerika'da obezite oranı %29, Avrupa'da %23 ve Doğu Akdeniz Bölgesi'nde %21. Avrupa'da kadınların %54'ü, erkeklerin %63'ü fazla kilolu veya obezken, çocuklardan her ontan biri obez olarak nitelendiriliyor.

Sadece Kilo Değil Hastalıkları Da Yanında Getiriyor

Obezite, sadece fazla kilo almakla alakalı değil; kalp damar hastalıkları, diyabet, yüksek tansiyon, bazı kanser türleri, osteoartrit, uyku apnesi, felç ve karaciğer yağlanması gibi ciddi sağlık problemlerini de beraberinde getiriyor. Dünya genelinde her yıl yaklaşık 3.7 milyon insan, obeziteden kaynaklanan komplikasyonlar yüzünden hayatını kaybediyor.

Peki obeziteden korunmak için neler yapılabilir?

Burada en büyük vazife yine ailelere düşüyor. Çocuklarının sağlıklı ve dengeli beslendiklerinden emin olmaları, fast-food, şekerli ve paketli gıdalar gibi işlenmiş ürünleri tüketmemelerini sağlamaları gerekiyor.

İş sadece yediklerinize dikkat etmekle de bitmiyor zira. Bireylerin ekran karşısında geçirdikleri süreyi sınırlandırmaları ve düzenli fiziksel aktivite yapmaları şart. Her öğünde dengeli beslenmek, tüm besin gruplarından yeterince almak ve doymuş yağ tüketimini azaltmak, obeziteden uzakta kalmak için anahtardır.