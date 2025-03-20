Dünya Otomobil Ödülleri Finalistleri Belli Oldu! İşte 2025'in En İyi Araba Modelleri

Dünya Otomobil Ödülleri'nin (World Car Awards) finalistleri duyuruldu. 2025'in en iyi araba modellerini seçmek için altı farklı kategoride verilecek ödüllerde "En İyi Otomobil" dahil pek çok kategori için üçer finalist duyuruldu. Bu sene BYD'nin bile yer aldığı listede Tesla dahil hiçbir ABD merkezli şirket giriş yapamadı. İşte yılın otomobillleri!

Dünya Otomobil Ödülleri'nin Finalistleri Belli Oldu

2025 yılı otomobil pazarı için oldukça hareketli geçti. BYD gibi Çinli üreticilerin giderek daha fazla ülke ve bölgeye açılması, değişen kullanıcı alışkanlıkları ve yükselen elektrikli araç trendleri derken oldukça ilginç gelişmelere tanık olduk. Peki bu yılın otomobilleri hangileri oldu?

Dünya Otomobil Ödülleri bu yıl altı farklı kategoride ödül veriyor. Her kategorinin finalistleri arasında ise üç farklı model bulunuyor. Örneğin Yılın Otomobili ödülünü alabilmek için 2025'te çıkmış üç farklı model yarışıyor. Bunlar; BMW X3, Hyundai Inster/Casper Electric ve Kia EV3.

Yılın Elektrikli Otomobili adayları ise Hyundai Inster/Casper Electric, Kia EV3 ve Porsche Macan Electric. 2025'te duyurulan Tesla'nın yeni versiyonu ya da herhangi bir ABD'li otomobil ise listede yok. Bunun bir tesadüf mü yoksa artan politik gerilimden mi kaynaklandığı bilinmezken, ödül kategorilerinin tamamı ve adaylar şu şekilde:

2025 Dünya Otomobil Ödülleri Finalistleri

Kategori Aday 1 Aday 2 Aday 3 Yılın Otomobili BMW X3 Hyundai Inster/Casper Electric Kia EV3 Yılın Elektrikli Otomobili Hyundai Inster/Casper Electric Kia EV3 Porsche Macan Electric Yılın Lüks Otomobili Porsche Macan Porsche Panamera Volvo EX90 Yılın Performans Otomobili BMW M5 Porsche 911 Carrera GTS Porsche Taycan Turbo GT Yılın Şehir Otomobili BYD Seagull/Dolphin Mini Hyundai Inster/Casper Electric Mini Cooper Electric Yılın Otomobil Tasarımı Kia EV3 Toyota Land Cruiser/Land Cruiser 250 Volkswagen ID. Buzz

Dünya Otomobil Ödülleri'nin kazananları ise önümüzdeki ay açıklanacak. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce yılın otomobilleri listesi yeterince adil mi? Görüşlerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.