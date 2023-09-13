Dünyada En Çok Satılan Elektrikli Otomobil Modelleri Açıklandı!

Elektrikli otomobiller her geçen yıl giderek benimseniyor ve global elektrikli otomobil satış raporları da bu durumu doğrular nitelikte.

Temmuz 2023'ü baz alan yeni global elektrikli otomobil satış raporuna göre sadece Temmuz ayında toplam 1.104.592 yeni elektrikli otomobil satışı yapıldı. Bu rakam bir önceki yıla göre %41 daha fazla.

En Çok Satılan Elektrikli Otomobil Modelleri

Elektrikli otomobil satışları şu anda toplam otomobil pazarının yaklaşık %16'sını oluşturuyor.

2023 yılı geneline baktığımızda ise şu ana kadar dünya genelinde 6,9 milyon adet elektrikli otomobil satışı gerçekleştirilirken, bu rakam toplam hacmin yaklaşık %15'ini oluşturuyor ve bu rakam 2022'de 10 milyon olarak kayıtlara geçmişti. Görünen o ki 2022'nin rekoru çok yakında kırılacak.

Şaşırtıcı olmayan bir şekilde Tesla Model Y 77,289 adetlik devasa bir satışla Temmuz ayında tacı almış durumda. Onu BYD modelleri, Tesla Model 3 ve diğer birkaç model yakından takip ediyor.

En Çok Satılan Elektrikli Otomobil Markaları

Marka cephesinde ise işler kızışıyor. BYD 250.000 yeni araçla rekor kırarak, 119.000 adedin üzerinde satış yapan ikinci sıradaki Tesla'nın iki katından daha fazla satış gerçekleştirmiş durumda.

En iyi markalar listesinde yer alan diğer markalar arasında SAIC-GM-Wuling (tamamen elektrikli mikro otomobilleri sayesinde), Volkswagen, GAC Aion, BMW, Li Auto, Mercedes-Benz, Changan ve Kia yer alıyor.

Genel otomotiv gruplarına bakıldığında, BYD 2023'ün ilk yedi ayında plug-in segmentinde %21,8'lik payla hâkimiyetini sürdürürken, onu %14,5 ile Tesla takip ediyor. Onları takip eden isimler arasında Volkswagen Group, Geely-Volvo ve SAIC gibi devler yer alıyor.

Tamamen elektrikli segmentte Tesla pazarın %20,9'u ile başı çekerken, onu %15,6 ile BYD takip ediyor. Ardından Volkswagen, SAIC ve Geely-Volvo geliyor.

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