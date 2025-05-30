Türkiye İlk 10'da! Dünyada En Fazla Elektrikli Otomobil Satılan Ülkeler Belli Oldu!
Dünyada en fazla elektrikli otomobil satışı yapılan ülke hangisi? İşte konuyla ilgili detaylar ve listemiz...
Elektrikli otomobil pazarı dünyanın her yerinde büyüyor diyebiliriz. Zira kullanıcı alışkanlıklarının değişmesiyle birlikte pek çok kişi elektrikli otomobil satın almaya yönleniyor. Peki bu noktada dünyada en fazla elektrikli otomobil satılan ülke hangisi? Türkiye bu ülkeler arasında kaçıncı sırada yer alıyor? İşte sizler için hazırladığımız 2024 verilerine göre dünyada en fazla elektrikli otomobil satılan ülke ve ülkeler listesi...
Dünyada En Fazla Elektrikli Otomobil Satılan Ülkeler Listesi!
- Çin – 6,7 milyon adet
- ABD – 1,4 milyon adet
- Almanya – 0,8 milyon adet
- Fransa – 0,3 milyon adet
- Birleşik Krallık – 0,3 milyon adet
- Hollanda – 0,2 milyon adet
- İtalya – 0,1 milyon adet
- Türkiye – 0,065 milyon adet
- İsveç – 0,063 milyon adet
- Norveç – 0,06 milyon adet
Dünya genelinde elektrikli araçlara olan ilgi artmaya devam ederken 2024 yılına ait küresel satış verileri bu dönüşümün ivmesini gözler önüne serdi. Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) tarafından paylaşılan rapora göre, Türkiye elektrikli araç satışında dünyada en çok satış yapılan 8. ülke olmayı başardı. 2024 yılında Türkiye’de yaklaşık 65 bin adet tamamen elektrikli araç (BEV) satışı gerçekleşti.
Bu satış hacmi Türkiye’yi sadece bölgesel bir oyuncu olmaktan çıkarıp küresel ölçekte ilk 10 içine taşıdı. Özellikle yerli üretim Togg’un satış performansı bu başarıda belirleyici rol oynarken ithal markaların da katkısıyla Türkiye elektrikli mobilite pazarında yeni bir döneme girmiş oldu. En çok satış yapılan ülkeler listesinde ise şaşırtıcı olmayan bir şekilde Çin yine açık ara liderliğini korudu.
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2024 yılında Çin’de 6,7 milyon adet elektrikli araç satıldı. Onu 1,4 milyon adetle ABD ve yaklaşık 800 bin adetle Almanya izledi. Türkiye ise İtalya, Hollanda ve Fransa gibi pazarlardan daha yüksek bir satış hacmiyle öne çıktı. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görü