Elektrikli Otomobil Bataryasını Tankla Ezerseniz Ne Olur? İşte Sonuç! [Video]

Elektrikli otomobil trendinin artmasıyla birlikte en çok sorulan soru "elektrikli otomobillerin bataryaları ne kadar güvenli" oldu. Zira dünya genelinde çıkan elektrikli otomobil yangınları ve devamında bu yangınların güçlükle söndürülmesi pek çok kişinin aklına soru işaretleri getirdi. Bu noktada Geely markası ilginç bir test yayınladı. Bu testte bir elektrikli otomobil bataryası tank ile ezildi. Peki sonuç ne oldu? İşte konuyla ilgili detaylar...

Geely'den İlginç Test! Bataryayı Tankla Ezerseniz Ne Olur?

Çin merkezli otomotiv üreticisi Geely elektrikli araçlarda kullanılan bataryaların sağlamlığını göstermek adına oldukça ilginç ve çarpıcı bir test gerçekleştirdi. Galaxy E5 modelinde yer alan “Aegis Gold Brick” isimli batarya 36 tonluk ZTZ-59D model bir tankın ağırlığı altına yerleştirilerek ezilme testine tabi tutuldu. Bu etkileyici gösteri veya test batarya teknolojilerinde dayanıklılık ve güvenlik konusundaki kararlılığı ortaya koydu.

Tankın bataryanın üzerinden defalarca geçmesine rağmen batarya sisteminde herhangi bir yangın, patlama veya ısı kaynaklı hasar meydana gelmedi. Yapılan bu deney bataryaların yalnızca normal kullanım şartlarında değil olağanüstü fiziksel baskı altında da güvenliğini koruyabildiğini ortaya koydu. Test bununla da sınırlı kalmadı. Geely mühendisleri bataryayı 300 defa hızlı şarj-deşarj döngüsünden geçirdikten sonra kısa devre senaryolarına da maruz bıraktı.

Tüm bu işlem zinciri sonunda batarya işlevselliğini kaybetmeden çalışmaya devam etti. Uygulanan basınç seviyesi Çin’in 2026 yılında uygulamaya koyacağı yeni batarya güvenlik kriterlerinin oldukça üzerine çıkıyordu. Sayısal verilerle konuşmak gerekirse 2026 yılındaki gerekliliklerin 1.8 katına çıktığını bildirebiliriz. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar bölümünde bizimle paylaşmayı unutmayın...